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Дорогу в Билево и Полоцкий путепровод в Витебске помогут строить студотряды. За зарплату, конечно

13.03.2020 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новую дорогу в Билево (с проспекта Строителей до улицы Короткевича) и Полоцкий путепровод в Витебске будут помогать возводить бэрэсэмовцы. Власти дали этим объектам статус «областных молодежных строек», пишут «Витьбичи».


Строительство нового участка проспекта Строителей — он соединит его с микрорайоном Билево. Фото: «Народные новости Витебска»

Создан областной штаб, который направит студенческие отряды на эти стройки.

Витебские горисполком, комитет БРСМ и организации, которые примут студентов, должны обеспечить их жильем, питанием, медобслуживанием, продумать досуг. Молодым людям будут платить за работу.

Напомним, продолжение проспекта Строителей в Билево и реконструкцию Полоцкого путепровода власти называют «стройками года» в Витебске. Эти объекты хотят сдать к «Дажынкам», которые пройдут этой осенью в Витебске.

Полоцкий путепровод, как заявляют строители, готов уже более чем на 60%.

На второй же стройке под железной дорогой прокопали тоннель — чтобы проспект Строителей от улицы Петруся Бровки вышел к улице Короткевича.

 
Теги: Витебск
 
 
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Молодых людей из всей области нужно будет разместить, накормить, придумать для них досуг и платить им зарплату.
 
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