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Дорогу в Билево и Полоцкий путепровод в Витебске помогут строить студотряды. За зарплату, конечно
13.03.2020 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новую дорогу в Билево (с проспекта Строителей до улицы Короткевича) и Полоцкий путепровод в Витебске будут помогать возводить бэрэсэмовцы. Власти дали этим объектам статус «областных молодежных строек»,
Создан областной штаб, который направит студенческие отряды на эти стройки.
Витебские горисполком, комитет БРСМ и организации, которые примут студентов, должны обеспечить их жильем, питанием, медобслуживанием, продумать досуг. Молодым людям будут платить за работу.
Напомним,
Полоцкий путепровод, как заявляют строители, готов уже более чем на 60%.
На второй же стройке под железной дорогой прокопали тоннель — чтобы проспект Строителей от улицы Петруся Бровки вышел к улице Короткевича.
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Молодых людей из всей области нужно будет разместить, накормить, придумать для них досуг и платить им зарплату.
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