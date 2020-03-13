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Пока, весна! В выходные в Бресте обещают снег и метель

13.03.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте похолодает, ожидаются небольшой снег и метель, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу утром будет переменная облачность без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется всего до +4°С. Вечером небольшой снег, метель и похолодание до -2°С.

На ночь воскресенья также передают небольшой снег с метелью. Утром столбик термометра покажет 5 градусов мороза. Днем будет ясно и без осадков. Температура воздуха составит +1…3°С.

Пусть погода не испортит вам выходные, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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