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До минус пяти и метель. В выходные в Гомель попытается прорваться зима
13.03.2020 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще не «переобували» колеса на авто? И правильно сделали! В ближайшие дни в Гомель вернется февраль. Да такой, которого мы в этом году еще не видели! По данным
В субботу за окном все еще март — днем до плюс пяти, возможен дождь. Но к вечеру северо-западный ветер порывами до 20 м/c принесет холод и… снег.
В воскресенье утром — уже — 5 °C, а еще будет мести, дуть, выть и снова мести. Днем температура воздуха опустится до нуля, а снег превратится в дождь. К вечеру ветер стихнет.
Надеемся, погода не испортит вам настроения. Хороших выходных, друзья!
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В ближайшие дни в Гомель вернется февраль. Да такой, которого мы в этом году еще не видели!
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