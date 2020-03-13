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До минус пяти и метель. В выходные в Гомель попытается прорваться зима

13.03.2020 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще не «переобували» колеса на авто? И правильно сделали! В ближайшие дни в Гомель вернется февраль. Да такой, которого мы в этом году еще не видели! По данным pogoda.by, в эти выходные, по крайней мере, в один точно, нас ждет настоящая зима.


Фото: pixabay.com

В субботу за окном все еще март — днем до плюс пяти, возможен дождь. Но к вечеру северо-западный ветер порывами до 20 м/c принесет холод и… снег.

В воскресенье утром — уже — 5 °C, а еще будет мести, дуть, выть и снова мести. Днем температура воздуха опустится до нуля, а снег превратится в дождь. К вечеру ветер стихнет.

Надеемся, погода не испортит вам настроения. Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ближайшие дни в Гомель вернется февраль. Да такой, которого мы в этом году еще не видели!
 
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