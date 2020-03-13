Неожиданно подморозит. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Никто ее не ждал, а она вернулась — в эти выходные в Витебск придет зима. К счастью, уже в понедельник она снова уйдет, обещают синоптики.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В субботу днем до 3 градусов мороза. Сильный снег, метель, ветер порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье ночью до минус 8 градусов, днем — около нуля. Снег в прогнозе только с утра.

Хороших выходных, друзья!

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