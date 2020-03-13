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Неожиданно подморозит. Погода в Витебске в выходные
13.03.2020 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Никто ее не ждал, а она вернулась — в эти выходные в Витебск придет зима. К счастью, уже в понедельник она снова уйдет,
В субботу днем до 3 градусов мороза. Сильный снег, метель, ветер порывами до 17 метров в секунду.
В воскресенье ночью до минус 8 градусов, днем — около нуля. Снег в прогнозе только с утра.
Хороших выходных, друзья!
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Никто ее не ждал, а она вернулась - в эти выходные в Витебск придет зима.
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