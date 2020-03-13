Борисовчане, давайте вместе сделаем город краше!

Источник материала: Единство

Во время приема Кирилл Евлоев рассказал, что Борисов – его родной город, но много лет мужчина прожил в Гомеле и недавно вернулся на родину. По словам борисовчанина, то, что он увидел в Борисове, его удивило и даже расстроило: внешний вид многих коммерческих и государственных магазинов оставляет желать лучшего. К примеру, перила сделаны из разноцветного металла, где-то вообще перекошены или поломаны… «Индивидуальные предприниматели должны быть заинтересованы в том, какое «лицо» имеет их бизнес, и задумываться, какой облик города они создают», – высказал свою позицию мужчина. И ведь не поспоришь с этим – он абсолютно прав.

– Недалеко от железнодорожного вокзала есть магазин. Там сломаны перила. Я задал вопрос коммерсантам: «Почему вы их не отремонтируете?» На что получил ответ, мол, они не хозяева, а только арендуют помещение. Связался с хозяевами и был удивлен ответу: «А нам и так хорошо… Нам же деньги платят за аренду», – рассказал Кирилл.

Все то, о чем говорил земляк, – увы, наша действительность. Позиция местных властей такова: они с удовольствием поддержат добрые идеи и начинания, которые принесут пользу городу и позволят сделать его лучше. Однако заставлять кого-то – не их прерогатива. И это правильно. Инициатива должна идти от людей. От сердца и души. Иначе не получится хорошо.

P.S.Кирилл Евлоев захотел обратиться к жителям города через редакцию газеты «А». Публикуем его обращение в неизменном виде.

«Борисову скоро 920 лет! Серьезная дата, не каждый город может похвастаться таким возрастом. Для многих читателей Борисов является городом детства, городом жизни – Домом. Таким он является и для меня. Образ города детства предстает в сознании человека как нечто теплое, самое лучшее, идеальное. Поэтому многие справедливо чувствуют себя хозяевами этого дома, – так оно и есть. Именно мы, жители города, и есть его хозяева. Наступила весна, и возникает желание украсить и преобразить свой дом, свой город. Проходя по улицам, мы видим в основном окна и двери зданий, которые на этих улицах расположены. Глядя на них, в голову приходит лишь одно слово – «винегрет». Я о входных группах магазинов и магазинчиков, офисов и коммерческих объектов (входные группы – это комплекс архитектурных и технических элементов, устанавливаемых на входе в здание. – Прим.авт.). А между прочим – это лицо компаний! Борисовчане, на дворе 21-й век! Давайте придадим городу современный внешний вид, преобразим его облик! Существуют конструкции из нержавеющей стали и стекла, которые придадут совсем иной вид нашим улицам. То, что мы видим сейчас, – это прошлый век. Да, преобразования требуют финансов, но ведь смартфоны и планшеты, которые сейчас есть у многих, также стоят денег. Однако в этом случае мы легко расстались с деньгами ради того, чтобы шагать в ногу со временем! Так и улицы города. Наш город заслуживает того, чтобы мы что-то в него вложили. Разве нет?»

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Ольги ЦЫБУЛЬКО