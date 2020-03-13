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Метель, мокрый снег и ночные заморозки. Погода в Гродно в выходные

13.03.2020 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет неожиданно холодно. Ночью — заморозки, а днем в субботу может быть метель и мокрый снег, предупреждает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем — +1…3°C. Утром — сплошная облачность, мокрый снег и метель. Вечером также небольшой мокрый снег, а днем без осадков, зато очень ветрено.

В воскресенье ночью — заморозки. Все время переменная облачность и без осадков. Температура днем воздуха — +1…3°C.

Хороших выходных!

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет неожиданно холодно.
 
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