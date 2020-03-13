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С заботой о пожилых

13.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В школьном актовом зале было многолюдно. Благодаря сотрудникам ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» многие пожилые люди смогли принять участие в этом мероприятии.

Первой перед собравшимися выступила Ирина Пахтусова, ст. инспектор ОГАИ Борисовского РУВД. Она с сожалением отметила рост количества ДТП с участием пожилых людей. Так, за два месяца текущего года совершено 7 ДТП, участниками которых стали пешеходы в возрасте от 50 лет, двое из них погибли. Ирина Юрьевна подчеркнула важность соблюдения элементарных правил безопасности на дороге — это обозначение себя световозвращающими элементами, безопасный переход проезжей части, оборудование велосипедов катафотами и пр.

Затем перед гостями выступил отряд юных инспекторов дорожного движения «Радар». Ребята постарались на славу! В доступной, порой шутливой форме напомнили присутствующим о правилах дорожного движения, провели викторину и показали тематический фильм.

— С учетом анализа оперативной обстановки в Борисовском районе можно констатировать, что значительный удельный вес преступлений в отношении лиц пожилого возраста составляют кражи личного имущества. Из 29 преступлений в отношении данной категории граждан 24 составили кражи, — доложила собравшимся Елена Жуковец, ст. инспектор ОПП Борисовского РУВД.

Елена Федоровна не только представила аналитику по способам и времени совершения хищений, но и дала практические рекомендации, как обезопасить себя и свое имущество.

По тому, как внимательно присутствующие внимали каждому слову, как искренне аплодировали юным инспекторам, было видно, что им приятно не только присутствовать на подобных мероприятиях, но и ощущать внимание и заботу. А подаренные в конце мероприятия фликеры стали полезным бонусом для людей почтенного возраста.

Евгений АЛПАТОВ, фото автора

 
 
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Одним из самых уязвимых слоев населения в плане безопасности на дорогах с уверенностью можно назвать пожилых людей. В силу возраста и психологической...
 
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