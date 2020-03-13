ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

48 потерпевших и ущерб на 130 тысяч рублей. Директора турфирмы будут судить за мошенничество

13.03.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске будут судить директора столичной турфирмы — за то, что завладел чужими деньгами. Потерпевшими признали 48 человек. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Минска.


Фото: Reuters

42-летнего директора столичной турфирмы обвиняют в мошенничестве (по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса).

Турфирма с 2013 года организовывала поездки в Египет, Турцию, Тунис и другие страны. С ноября 2018-го она перестала выполнять обязательства перед клиентами, но продолжала принимать предварительную плату за услуги или полную оплату туров.

По версии следствия, с 28 ноября 2018-го по 16 сентября 2019 года директор турфирмы обманом завладел чужими деньгами в особо крупном размере. Потерпевшими признали 48 человек. Ущерб — 5000 базовых величин на сумму более 130 тысяч рублей. Добровольно деньги возместили только двум людям.

О произошедшем правоохранительные органы узнали, когда часть клиентов турфирмы не смогла вылететь на заранее оплаченный отдых. Некоторые люди приезжали в аэропорт, но их данных не было в списках вылетающих. Они обратились в милицию, когда не смогли связаться с директором компании.

Обвиняемый признал, что не исполнял принятые на себя обязательства. Пояснил, что средства, которые получал, не покрывали затраты фирмы. Деньги на погашение расходов он брал с заявок новых туристов. Рассчитывал на доходы в будущем.

Примечательно, что у фирмы были одни из самых низких наценок на туры — это привлекало внимание клиентов.

Прокуратура Фрунзенского района Минска возбудила уголовное дело 10 января 2020 года, теперь дело направили в суд. Мужчина под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потерпевшими признали 48 человек. Ущерб - 5000 базовых величин на сумму более 130 тысяч рублей. Добровольно деньги возместили только двум людям.
 
Новости дня
Новости общества
 
Последствия грозового фронта: оборванные линии электропередач, поваленные деревья и поврежденные авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика