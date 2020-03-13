48 потерпевших и ущерб на 130 тысяч рублей. Директора турфирмы будут судить за мошенничество

Источник материала: Tut.by

В Минске будут судить директора столичной турфирмы — за то, что завладел чужими деньгами. Потерпевшими признали 48 человек. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Минска.



Фото: Reuters

42-летнего директора столичной турфирмы обвиняют в мошенничестве (по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса).

Турфирма с 2013 года организовывала поездки в Египет, Турцию, Тунис и другие страны. С ноября 2018-го она перестала выполнять обязательства перед клиентами, но продолжала принимать предварительную плату за услуги или полную оплату туров.

По версии следствия, с 28 ноября 2018-го по 16 сентября 2019 года директор турфирмы обманом завладел чужими деньгами в особо крупном размере. Потерпевшими признали 48 человек. Ущерб — 5000 базовых величин на сумму более 130 тысяч рублей. Добровольно деньги возместили только двум людям.

О произошедшем правоохранительные органы узнали, когда часть клиентов турфирмы не смогла вылететь на заранее оплаченный отдых. Некоторые люди приезжали в аэропорт, но их данных не было в списках вылетающих. Они обратились в милицию, когда не смогли связаться с директором компании.

Обвиняемый признал, что не исполнял принятые на себя обязательства. Пояснил, что средства, которые получал, не покрывали затраты фирмы. Деньги на погашение расходов он брал с заявок новых туристов. Рассчитывал на доходы в будущем.

Примечательно, что у фирмы были одни из самых низких наценок на туры — это привлекало внимание клиентов.

Прокуратура Фрунзенского района Минска возбудила уголовное дело 10 января 2020 года, теперь дело направили в суд. Мужчина под стражей.