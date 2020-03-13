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Бесплатное консультирование граждан

13.03.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

13 марта 2020 г. нотариусы Могилевского нотариального округа принимают участие в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь.Бесплатное консультирование граждан

Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору или нотариальное бюро, жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, удостоверению брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей и иным вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.

С адресами и режимами работы нотариальных контор и нотариального бюро Могилевского нотариального округа можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Могилевская областная нотариальная палата.

 
 
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13 марта 2020 г. нотариусы Могилевского нотариального округа принимают участие в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой...
 
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