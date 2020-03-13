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Пинск посетит Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко
13.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Полесском государственном университете И.В. Карпенко встретится с членами Совета молодых ученых, созданного при Министерстве образования Республики Беларусь, со студенческим активом, а также посетит ООО «Технопарк Полесье» университета.
14 марта 2020 года состоится торжественная церемония вручения Министром образования Республики Беларусь И.В. Карпенко паспорта гражданина Республики Беларусь и подарочного издания «Я – гражданин Республики Беларусь» учащимся учреждений общего среднего образования города Пинска.
По информации
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> 13-14 марта Пинск посетит Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко. В Полесском государственном университете И.В. Карпенко встретится с членами Совета...
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