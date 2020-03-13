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Пинск посетит Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко

13.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинск посетит Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко
13-14 марта Пинск посетит Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко.

В Полесском государственном университете И.В. Карпенко встретится с членами Совета молодых ученых, созданного при Министерстве образования Республики Беларусь, со студенческим активом, а также посетит ООО «Технопарк Полесье» университета.

14 марта 2020 года состоится торжественная церемония вручения Министром образования Республики Беларусь И.В. Карпенко паспорта гражданина Республики Беларусь и подарочного издания «Я – гражданин Республики Беларусь» учащимся учреждений общего среднего образования города Пинска.

По информации сайта Пинского горисполкома

 
 
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> 13-14 марта Пинск посетит Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко. В Полесском государственном университете И.В. Карпенко встретится с членами Совета...
 
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