Соблюдай законодательство и таксуй спокойно

Источник материала: Единство

Во время семинара на базе инспекции МНС Республики Беларусь по Борисовскому району борисовские налоговики совместно с представителями отдела ГАИ Борисовского РУВД, Борисовского филиала транспортной инспекции и ОАО «Белсчеттехника», организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими этот вид деятельности, обсудили злобо-дневные вопросы.

Семинар открыл начальник налоговой службы региона Николай Крижановский. Он кратко остановился на основных нарушениях, которые выявляются налоговыми органами в результате проводимых проверок: невыдача пассажирам по окончании поездки чека при расчете за услугу наличными денежными средствами, осуществление физическими лицами предпринимательской деятельности без государственной регистрации, неофициальное оформление работников и др.

— К таким нарушителям, – отметил Николай Иванович, – применяются меры ответственности, установленные законодательством за выплату зарплаты «в конвертах» (начисление подоходного налога с заработной платы, пени и административного штрафа), с направлением информации в компетентные органы для принятия мер реагирования. В 2019 году, например, в ходе проверок привлечено к административной ответственности 11 человек — больше, чем за позапрошлый год. Выявленные нарушения объяснить сложно, ведь для открытия бизнеса сделаны все допустимые послаб-ления: минимальная налоговая нагрузка, быстрая регистрация, упрощенный учет, ограничение по проведению проверок.

Н. Крижановский обратил внимание присутствующих, что наличные денежные средства при перевозке пассажиров таксист обязан принимать с использованием кассовых суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометрами, оснащенных средством контроля налоговых органов и платежным

терминалом.

Подытоживая свое выступление, Николай Крижановский сказал, что налоговыми органами выстроен такой алгоритм контрольной работы, при котором проверки проводятся точечно в отношении именно нарушителей, а с добросовестными налогоплательщиками работа направлена на профилактику и разъяснения.

Пьют и не краснеют

Немало вопросов к данной группе перевозчиков есть и у ГАИ.

— За прошлый год в состоянии опьянения задержано 10 водителей-таксистов, — с таких цифр начал выступление начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД Евгений Ильюшенок. — Как вы нанимаете людей на работу? Вот пример, который говорит о многом: у водителя с четырехлетним стажем — 50 (!) нарушений, и это без учета камер фотофиксации. Как можно доверить такому человеку возить людей?

Ответом на этот вопрос была полная тишина.

— Неужели вам как хозяевам не жалко новых машин? — продолжил Евгений Сергеевич. — Любая авария — это простой, потеря выручки. Выход из ситуации мы видим в следующем. Во-первых, нужно проверять работников по вопросам нарушений и состояния их здоровья. А чтобы снять с себя ответственность за то, что работник пьяным сел за руль, купите алкотестер или оформите договор с автопарком или ПНД на проверку водителя перед рейсом. При задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения либо не имеющего водительского удостоверения автомобиль будет в обязательном порядке доставлен на охраняемую штрафстоянку до момента уплаты штрафа водителем. И это я еще не коснулся вопросов превышения скорости и нарушения правил

обгона…

Резюмируя, Евгений Сергеевич подчеркнул: «Контролируйте своих работников. Всем станет лучше».

Новый указ об обязательном лицензировании транспортных средств

Специалист филиала Борисовской транспортной инспекции Виталий Зыз рассказал о проекте указа об обязательном лицензировании транспортных средств, участвующих в коммерческих пассажирских перевозках. В данный момент проект указа проходит согласование в различных инстанциях.

— Все перевозчики — индивидуальные предприниматели и организации — должны будут иметь лицензию, — подчеркнул Виталий Викторович. — После вступления указа в законную силу каждый автомобиль такси необходимо будет соответствующим образом оборудовать, а у водителя на руках должна быть медсправка, права, удостоверение таксиста (после двухдневных курсов выдается в автопарке). Если все в порядке, то водитель и автомобиль получат идентификационные номера, по которым и будут проверяться в случае необходимости.

ИП не вправе привлекать к своей деятельности более трех наемных лиц

Начальник управления камеральных проверок ИМНС по Борисовскому району Елена Волосач рассказала, каким образом проводятся камеральные проверки и как избежать штрафных санкций. В целом выступление можно подвести под одно выражение: добровольно исполняйте налоговые обязательства, и тогда не будете нести административную ответственность.

Тему контрольной работы налоговых органов продолжил начальник управления оперативных мероприятий ИМНС по Борисовскому району Александр Голев. Он проинформировал присутствующих о порядке приема наличных денежных средств при осуществлении пассажирских перевозок, а также напомнил, что индивидуальный предприниматель не вправе привлекать к своей деятельности по трудовым либо гражданско-правовым договорам более трех наемных лиц. Однако, как показывает практика, это требование выполняют далеко не все: при проведении проверок выясняется, что на индивидуального предпринимателя одновременно работают наемные лица-таксисты на 20-30 автомобилях. Но не нужно забывать, что по решению экономического суда такая деятельность может быть квалифицирована как запрещенная. За ее осуществление предусмотрено наложение штрафа в размере от 20 до 200 базовых величин с конфискацией 100 процентов дохода. Нужны ли предпринимателям такие проблемы?

Больше всего вопросов и замечаний вызвало выступление представителя ОАО «Белсчеттехника» Максима Лищика, когда речь зашла о замене моделей кассовых аппаратов и таксометров, а также о введении терминалов для оплаты за поездки платежной картой. Водители такси недовольны тем, что им придется вложить в новое оборудование примерно 450 рублей. На недовольство таксистов Максим Николаевич ответил, что ОАО «Белсчеттехника» имеет возможность модернизировать старое оборудование, правда, не бесплатно.

Как навести порядок в сфере перевозок? Это вопрос, на который сложно ответить сиюминутно. С одной стороны, контролирующие органы выполняют свои функции и упрекнуть их не в чем. Все они нацелены на единый результат: чтобы поездки были честными и безопасными. А вот что волнует водителей? Беспечное отношение к своей работе и, соответственно, пассажирам наводит на мысль, что материальная сторона вопроса для них первостепенна…

Евгений АЛПАТОВ, Екатерина ВОРОБЬЕВА