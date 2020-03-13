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Сильный ветер валил в Брестской области деревья, без света были 62 деревни

13.03.2020 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный ветер повалил в Брестской области 17 деревьев и отключил электричество в 62 населенных пунктах, сообщает МЧС.


Архивное фото использовано в качестве иллюстрации

Непогода накрыла Брестскую область в ночь с 12 на 13 марта. На Брестчину обрушились ливни и сильный ветер порывами до 24 м/с. Энергетики зафиксировали отключение 355 подстанций. Без света остались 62 населенных пункта Барановичского, Брестского, Ивацевичского, Каменецкого, Лунинецкого, Ляховичского, Малоритского и Пружанского районов. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.

Кроме того, ветер повалил 17 деревьев. Из них пять — в Барановичском районе. Дорожники распиливали и убирали упавшие деревья. В Барановичском районе к этим работам также привлекались спасатели.

Пострадавших нет.

 
 
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Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
 
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