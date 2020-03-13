Кировские школьники приняли участие в республиканской акции «Выбираем студотряд!»

Источник материала: Кировец

Районный комитет ОО «БРСМ» провел образовательное мероприятие в СШ №1 в рамках республиканской акции «Выбираем студотряд!». У школьников появилась возможность записаться в студенческие отряды и узнать о том, какую работу можно получить в третьем трудовом семестре и, конечно же, как провести каникулы с пользой.

По словам первого секретаря райкома Олега Бойко, штаб, сформированный на базе Кировского районного комитета БРСМ, признанный на республиканском уровне по итогам прошлого года одним из лучших территориальных штабов по организации деятельности студотрядов в третьем трудовом семестре, и в этом планирует остаться в лидерах.



Для того, чтобы выяснить, насколько молодежи необходима работа в составе студенческого отряда, и обратились к ребятам из СШ №1. Эта школа традиционно в районе поддерживает уровень одного из лучших учреждений по организации деятельности студотрядов.

Для учащихся подготовили экспозицию достижений прошедшего третьего трудового семестра, импровизированную фотозону, информационные материалы и анкету кандидата в студотряд, которую мог заполнить каждый.





Во время республиканской акции, отметил Олег Бойко, райком занимается не только информированием потенциальных участников движения о возможностях трудоустройства, но и создает базу данных желающих. Это позволяет соотносить поступившие запросы с имеющимися вакансиями и грамотно формировать студенческие отряды.

Подобные мероприятия в штабах трудовых дел первичек БРСМ учреждений образования будут проводиться еженедельно до июня.





Районный штаб студенческих отрядов при поддержке заинтересованных лиц в этом году планирует трудоустроить не менее 200 молодых людей. Учащиеся будут востребованы в сельскохозяйственных организациях, на Кировском пищевом комбинате, в УКП «Жилкомхоз» и других субъектах хозяйствования.

Александра КАЛИНИНА. Фото Максима МИКЕШИНА.