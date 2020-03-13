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Последствия грозового фронта: оборванные линии электропередач, поваленные деревья и поврежденные авто
13.03.2020 09:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грозовой фронт, прошедший накануне по стране, валил деревья и срывал крыши. По всей Беларуси было обесточено более тысячи населенных пунктов.
Как
В городе Березино (Минская область) повреждены кровли 3 жилых домов. Зафиксированы 63 случая падения деревьев в Минской (24 случая), Брестской (17), Гродненской (12), Витебской (2), Гомельской (1) областях и в Минске (7 случаев). Были повреждены 2 легковых автомобиля. Пострадавших нет.
Как
Уже восстановлено электроснабжение 976 населенных пунктов по всей Беларуси. По состоянию на 6.00 13 марта ведутся работы по восстановлению электроснабжения 162-х населенных пунктов, 107 из которых находятся в Витебской области.
В восстановлении электроснабжения были задействованы 408 человек в составе оперативных и ремонтных бригад и 154 единицы техники.
Накануне, напомним, Белгидромет
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Последствия грозового фронта: оборванные линии электропередач, поваленные деревья и поврежденные авто
Как сообщает пресс-служба МЧС, во время прохождения грозового фронта порывы ветра достигали 25 м/с.
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