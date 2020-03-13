Последствия грозового фронта: оборванные линии электропередач, поваленные деревья и поврежденные авто

Источник материала: Tut.by

Грозовой фронт, прошедший накануне по стране, валил деревья и срывал крыши. По всей Беларуси было обесточено более тысячи населенных пунктов.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время прохождения грозового фронта порывы ветра достигали 25 м/с.

В городе Березино (Минская область) повреждены кровли 3 жилых домов. Зафиксированы 63 случая падения деревьев в Минской (24 случая), Брестской (17), Гродненской (12), Витебской (2), Гомельской (1) областях и в Минске (7 случаев). Были повреждены 2 легковых автомобиля. Пострадавших нет.





Как сообщает Белэнерго, из-за непогоды во второй половине дня 12 марта и ночью с 12 на 13 марта происходили отключения в распределительных электросетях по всей республике. Энергетики работали всю ночь и продолжают работать в усиленном режиме.

Уже восстановлено электроснабжение 976 населенных пунктов по всей Беларуси. По состоянию на 6.00 13 марта ведутся работы по восстановлению электроснабжения 162-х населенных пунктов, 107 из которых находятся в Витебской области.





В восстановлении электроснабжения были задействованы 408 человек в составе оперативных и ремонтных бригад и 154 единицы техники.

Накануне, напомним, Белгидромет предупредил о сильном ветре. Оранжевый уровень опасности объявлен и на ближайшие двое суток — пятницу и субботу. Будьте внимательны и осторожны.