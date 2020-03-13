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«У министра заподозрили… А он жив-здоров!» Лукашенко о том, почему у нас не будет как в Италии

13.03.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, разговор начал с коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вот хороший пример — министр внутренних дел — заподозрили… А он жив-здоров! — отметил Лукашенко, после рассказа о том, что сын Караева учится в Китае и месяц назад вернулся домой.

Президент убежден, что в Беларуси не может повториться то, что сейчас происходит в Италии.

— То что у нас это зло меньше сейчас, потому что мы работаем на самом ближнем контуре. Даже не при проявлении каких-то вирусов, не только коронавируса, мы работаем при малейшем подозрении. Если коснулось, если где-то там человек был, мы его проверяем! Даже без подозрения на коронавирус, только потому что был за границей. И все окружение тоже проверяем. Это то, что не делалось в Италии. Это данные ВОЗ. Италия не работала на первом-втором уровне. И только когда заболел — начинали лечить, — заявил Лукашенко.

(Дополняется)

 
 
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- Вот хороший пример - министр внутренних дел - заподозрили… А он жив-здоров! - отметил Лукашенко, после рассказа о том, что сын Караева учится в Китае и месяц назад...
 
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