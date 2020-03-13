Всего один день… А такой продуктивный!

Источник материала: Единство

Для тех, кто не в курсе, уточню: А.В. Шипуло – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому городскому избирательному округу № 62, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, член постоянно действующих делегаций в межпарламентских организациях, межпарламентских комиссиях, рабочих группах Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.

А в округе (это ежемесячно третья неделя месяца) один из его рабочих дней начался с посещения Борисовской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, куда он приехал вместе со своим помощником А.Г. Ленкиной. Александр Валерьевич рассказал о составе комиссии, в которой работает в парламенте, и поставленных задачах, поделился успехами, тепло вспомнил об активном участии в акции «Наши дети». А поскольку его работа в парламенте касается вопросов семейной и молодежной политики, то визит в местную организацию БОКК, по его мнению, немаловажен с точки зрения социально-медицинской помощи населению.

– Роль общественных объединений в решении социальных проблем сегодня очень важна. Наша районная организация в Минской области самая большая по численности: 91 первичная организация (5 лет назад было всего 18) насчитывает 28 тысяч членов. Считаю, мы достигли определенного успеха по охвату населения и расширению деятельности, отчего зависят и результаты нашей работы, – отметила председатель Борисовской РО БОКК Татьяна Черникова. – Председатели первичек своевременно информируют нас о существующих проблемах, о районной организации БОКК знают и с ней считаются. В 2019-м по линии Красного Креста осуществили 12 проектов. Особое внимание уделяем службе сестер милосердия, при взаимодействии с ТЦСОН Борисовского района оказывающей медицинскую помощь пожилым, одиноким больным людям, работаем с семьями, где есть дети-инвалиды аутисты. Много кому мы протянули руку помощи, изыскав возможности.

Стороны обсудили правовые вопросы деятельности БОКК, необходимость наладить взаимосвязь районной организации с сельсоветами, лечения отдельных групп детей-инвалидов, а также возможности обучения людей основам оказания первой медицинской помощи.

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Затем депутат, его помощник и журналист «Адзінства» отправились к пенсионерке Е.Н. Бегеба (на снимке). Визит к женщине имел предысторию, потому был целенаправленным. Во время избирательной кампании женщина отправила в окружную комиссию Борисовского городского избирательного округа №62 письмо в поддержку кандидата в депутаты А.В. Шипуло. Послание адресату передали быстро. А когда выборы состоялись, депутат счел своим долгом познакомиться и пообщаться с избирательницей, поблагодарить ее за внимание и доверие. Потому и запланировал данную встречу.

К слову, трудовая деятельность Евгении Николаевны вызывает восхищение и уважение: во время СССР 12 лет она отработала в России, а затем не менее 40 – на Белорусской железной дороге, выполняя далеко не женские обязанности. Человек старой закалки, она такая и сейчас. Свое личное видение общественно важных задач женщина изложила на бумаге, а также подробно ответила на вопросы гостей. Пожаловалась она и на некоторые неудобства проживания в квартире, которые в силу преклонного возраста не может устранить самостоятельно. Александр Валерьевич пообещал помочь в решении бытовых проблем и рассмотреть изложенные в письме предложения.

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В довольно интересном и познавательном ключе на базе борисовской СШ №8 была организована дискуссионная площадка по проекту «ШАГ» («Школа активного гражданина») на тему «Вооруженные Силы Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета». В мероприятии также участвовали директор ГУО «Средняя школа №8 г. Борисова» Наталья Дмитриева, ее заместитель по воспитательной работе Ольга Замкова, педагоги. Но главными и самыми заинтересованными участниками были десятиклассники учреждения. Они подготовили для депутата массу вопросов. И самый первый из них прозвучал не по-детски серьезно: «В чем видит свою роль депутат высшего законодательного органа?»

– В парламенте работает 14 постоянных комиссий, в каждой из которых в первом чтении депутаты обсуждают законопроекты. Здесь каждая деталь имеет значение, и то, как с учетом общественного мнения она будет ответственно и скрупулезно прорабатываться, зависит жизнь страны и ее народа. Законы должны работать на благо людей, – подчеркнул почетный гость. – Жизнь не стоит на месте, и многое нужно корректировать. Сегодня в комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике находятся на рассмотрении три законопроекта – о здравоохранении, о лекарственном обеспечении, о донорстве.

Отвечая на вопросы старшеклассников, Александр Шипуло говорил об электронной базе пациентов и лекарственных средств, о необходимости упрощения регистрации лекарств, о безвозмездном донорстве, о призыве на срочную службу в армию, о важности верного выбора профессии. Также он рассказал о своей малой родине, семье и ее традициях, вспомнил учебу в вузе, привел примеры нештатных ситуаций в практической деятельности.

А в конце встречи депутат дал напутствие подрастающему поколению:

– Учиться, учиться и еще раз учиться. Знания в жизни обязательно пригодятся. Держите курс на здоровый образ жизни! Также стремитесь строить хорошие отношения с родителями, близкими и окружающими.

Елена БРИЦКАЯ, фото автора