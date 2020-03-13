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В Гомеле милиция нашла того, кто написал на заборе у спорного флагштока «700 000 $ - это воровство»
13.03.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельская милиция нашла того, кто написал на заборе у мест, где идут работы по установке флагштока, «700 000 $ - это воровство».
Ночью 10 марта неизвестный написал на металлопрофиле «700 000 $ - это воровство». Коммунальники тут же закрасили граффити, а милиция назначила проверку — и вскоре установила личность того, кто нанес надпись.
— Это 19-летний гомельчанин. В его личных вещах обнаружен баллончик с краской черного цвета, с помощью которого и наносилась надпись. Молодой человек будет привлечен к установленной законом ответственности, в том числе и материальной — за перекраску забора, — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Виталий Пристромов.
Напомним, недавно Гомеле возле драмтеатра появится 60-метровый флагшток">стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага размером 12×6 метров.
На сайте госзакупок
Горожане активно обсуждают инициативу местных властей. Многие считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане
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Молодой человек будет привлечен к установленной законом ответственности, в том числе и материальной - за перекраску забора.
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