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В Гомеле милиция нашла того, кто написал на заборе у спорного флагштока «700 000 $ - это воровство»

13.03.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельская милиция нашла того, кто написал на заборе у мест, где идут работы по установке флагштока, «700 000 $ - это воровство».


Фото: телеграм-канал «Гомельский чат конструктивных изменений»

Ночью 10 марта неизвестный написал на металлопрофиле «700 000 $ - это воровство». Коммунальники тут же закрасили граффити, а милиция назначила проверку — и вскоре установила личность того, кто нанес надпись.

— Это 19-летний гомельчанин. В его личных вещах обнаружен баллончик с краской черного цвета, с помощью которого и наносилась надпись. Молодой человек будет привлечен к установленной законом ответственности, в том числе и материальной — за перекраску забора, — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Напомним, недавно Гомеле возле драмтеатра появится 60-метровый флагшток">стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага размером 12×6 метров.


Фото предоставил «Институт Гомельгражданпроект»

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.

Горожане активно обсуждают инициативу местных властей. Многие считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане создали петицию против строительства нового флагштока. Ее подписали почти 4,5 тысячи человек.

 
Теги: Гомель
 
 
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Молодой человек будет привлечен к установленной законом ответственности, в том числе и материальной - за перекраску забора.
 
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