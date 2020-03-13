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В Жлобине вынесли приговор отшельнику, который несколько лет жил в лесу и обворовывал дачников
13.03.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине
Эта
В какой-то момент из домов жителей Рогачевского района снова начали пропадать вещи: продукты, посуда, одежда, бытовая химия, средства гигиены, газовые горелки, свечи, батарейки, фонарики, радиоприемник. По набору украденных предметов оперативники сделали вывод, что дачный вор живет автономно, вдали от благ цивилизации.
Один из охотников рассказал местному участковому, что встретил в лесу странного мужчину с велосипедом. Поскольку эти места совсем не пользуются популярностью у грибников, милиционер поехал посмотреть, что за человек там появился. Углубившись в чащу примерно на 4 километра, участковый наткнулся на строение из бревен, переложенных мхом.
Внутри на кровати спал человек в бушлате и шапке. Разбудив мужчину, участковый узнал в нем сельчанина, который последние 6 лет разыскивался за кражи. Его задержали и привезли в райотдел. Всего следователи установили более 40 преступных эпизодов в Рогачевском и Жлобинском районах.
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Эта история длится с 2013 года, когда неизвестный в Рогачевском районе регулярно «обчищал» временно пустующие дачи и деревенские дома.
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