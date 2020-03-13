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Тренажерный зал в школе — это прекрасно!

13.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Открытие пусть небольшого, но своего тренажерного зала в средней школе №17 г. Борисова стало настоящим событием и для ребят, которых здесь обучается около 500, и для педагогов.
— Наша школа находится в старой части города, и, к сожалению, детям далековато добираться до физкультурно-оздоровительного центра, спортивных школ, — говорит директор учреждения образования Андрей Волков. — Поэтому то, что в школе начал функционировать свой тренажерный зал, для нас очень значимо.
Спорт в СШ №17 в почете. Об этом говорит и тот факт, что основной спортивный зал редко бывает пустым, — школьники с удовольствием посещают различные секции, занимаются волейболом, футболом, баскетболом, настольным теннисом. Но есть ребята, которым нравятся и силовые виды спорта, фитнес. Поэтому необходимость организации собственного тренажерного зала назревала давно.
Одним справиться с созданием нового спортивного уголка руководству школы было бы нелегко. Но инициативу руководителя и педагогического коллектива поддержало управление по образованию Борисовского райисполкома, откликнулись спортивные учреждения образования, в частности, СДЮСШОР Борисовщины, ФОЦ, ГСУ «Борисов-Арена». Они оказали серьезную помощь в осуществлении этой идеи.
— Нам было передано спортивное оборудование, тренажеры, которые мы привели в порядок, установили в отремонтированном помещении, — рассказывает директор школы. — Тренажерный зал оснащен всем необходимым, и у ребят появилась хорошая возможность прямо в стенах школы укрепить свое здоровье. Но самостоятельно заниматься в зале начинающим еще рано. Поэтому около 10 ребят осваивают оборудование здесь практически ежедневно под контролем тренера-инструктора — нашего преподавателя физической культуры и спорта Александра Хворонова.
Говоря о тренажерном зале, хочется отметить и тематическое граффити на стене, изображающее спортсменов. Его для ребят нарисовал рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений школы Г. Хрущев.
— Спортивный комплекс дает нам возможность дополнительно заниматься физкультурой и спортом, чтобы укрепить свое здоровье, увеличить силу, повысить выносливость, — рассказал Алексей Процко, учащийся 11 класса. — Каждый может сюда прийти и с пользой провести время. Я увлекаюсь воркаутом — это выполнение различных упражнений, трюков на уличных спортплощадках, турниках, брусьях и других конструкциях. Сейчас во дворе заниматься некомфортно — решил походить сюда, раз появилась такая замечательная возможность. Подтяну форму к лету!
В тренажерном зале школы пока занимаются дети и педагоги. Возможно, в ближайшей перспективе этот уголок спорта будет доступен и для родителей, учащихся, и жителей микрорайона.
Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото автора

 
 
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