БГУ, где группу проверяли на COVID-19, не ввел карантин. Студенты пишут заявления, чтобы не ходить на пары

Источник материала: Tut.by

БГУ не стал вводить карантин на факультете, где группу студентов тестировали на коронавирус. Теперь молодые люди сами пишут в деканат заявления с просьбой освободить их от занятий. Об этом TUT.BY рассказала одна из студенток. В пресс-службе вуза повторяют: факультет работает в обычном режиме.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В четверг, 12 марта, Минздрав сообщил , что в связи с коронавирусом на одном из факультетов Белгосуниверситета проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработку «контактов второго уровня». По сообщению Минздрава, группа студентов — это «контакты второго уровня». Они госпитализированы в Боровляны в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID-19.

Данных о том, заболел ли кто-то из студентов, нет, один из потоков факультета перевели на карантин.

— Вчера некоторые ребята заволновались и стали спрашивать у старост: можно ли пока не ходить на пары, — рассказывает TUT.BY собеседница. — Глава старост обратилась с этим вопросом в деканат.

Там, продолжает студентка, предложили написать заявление с просьбой освободить от занятий и дали образец для написания.

— В нем написано: «Прошу освободить меня от занятий в связи с угрозой коронавируса и перевести меня на дистанционное обучение. За пределы Республики Беларусь обязуюсь не выезжать», — цитирует пример заявления девушка. — Заявление посоветовали писать с 13 марта и до следующей пятницы. Но в нашей группе люди пишут на две недели, то есть до 27 марта.

По словам собеседницы, заявления сказали отправлять на электронную почту деканата. Сколько человек их написало, девушка не знает. Но почта деканата, говорит, вчера «легла».

В пятницу, 13 марта, продолжает студентка, факультет работает как обычно. В расписании их группы четыре пары.

— Мы собираемся не идти, — говорит собеседница. — Большинство преподавателей к данной ситуации относятся с пониманием. Вчера один из них сам написал нам, спросил будем ли мы на занятиях. Просил предупредить заранее.

Сегодня продолжает студентка преподаватель переслал им письмо от заместителя декана факультета. В нем напоминают, что карантина на факультете нет, «все занятия проходят согласно расписанию», и просят не волноваться.

— Если вы считаете, что вам это необходимо — вы можете написать заявление (отдавать в деканат) с просьбой освободить вас от посещения занятий на две недели, — говорится в письме. — Только наличие такого заявления является уважительной причиной пропуска занятий (естественно в случае отсутствия других общих причин — болезнь, командировка и т.д.). (…) Вы — здоровые люди и причин, по которым вы не могли бы учиться — нет.

Тех, кто не посещает занятия, просят осваивать материал самим, при необходимости преподаватели всегда готовы помочь.

— Экзамены и зачеты будут приниматься с предъявлением одинаковых требований — как к тем, кто ходил в этот период на занятия, так и к тем, кто не ходил, — написано в письме. — […] Все задания, которые задаются на дом — те, кто находится дома по заявлению — обязаны выполнять. Тоже самое касается и курсовой работы. […] Все еженедельные консультации преподавателей кафедры [название кафедры] до конца марта переносятся в дистанционный режим: контактируйте с ними по телефону, емейлу, скайпу и т.д.

В пресс-службе вуза TUT.BY пояснили: занятия на указанном факультете идут в штатном режиме. Решение о том, переводить ли ребят на карантин, объясняют, принимает Министерство здравоохранения. В пресс-службе Минздрава сообщили: карантина на факультете нет.