До 6 апреля в Беларуси ограничены все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием

Источник материала: Полымя





Такое заявление опубликовано на сайте министерства здравоохранения Беларуси.

В нем говорится, что Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран.

На специальном совещании в Совете министров, принято решение — до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся.

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

По материалам пресс-службы Министерства здравоохранения

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