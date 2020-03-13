Внимание, розыск!

Источник материала: Чырвоны прамень





Отдел внутренних дел Чашникского райисполкома просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего гражданина Олега Алексеевича Ивкина, 24.02.1960 года рождения, уроженца д. Изгородище Чашникского района, работающего лесником ОАО «Лепельский лесхоз», зарегистрированного по адресу: д. Изгородище, д. 37 Чашникского района, который 30.11.2019 года в период времени с 3.00 по 11.00, более точное время не установлено, ушел из дома в неизвестном направлении, и его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы темно-русые, короткие.

Особые приметы: на лопатке с левой стороны шрам от ожога около 5 см, на животе шрам от операции по удалению аппендицита, на правой руке отсутствует верхняя фаланга мизинца, зубы верхней челюсти вставные, с золотистым опылением.

Был одет: шапка вязаная, черного цвета, бушлат камуфлированный, зеленого цвета, брюки зеленого цвета, сапоги кирзовые, черного цвета.

Отдел внутренних дел Чашникского райисполкома просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего гражданина Юрия Алексеевича Быкова, 24.09.1970 г.р., уроженца г. Лепеля, Витебской области, проживающего по адресу: Чашникский район, д. Дворец, который в ноябре 2004 года выехал на заработки в г. Санкт-Петербург Российской Федерации, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волос короткий, русый, нос прямой, брови дугообразные, имеются лобные залысины.

Был одет: куртка болоньевая, серого цвета, брюки шерстяные, темно-зеленого цвета, туфли кожаные, черного цвета.

Отдел внутренних дел Чашникского райисполкома просит оказать помощь в розыске без вести пропавшей гражданки Елены Станиславовны Шаматульской, 26.12.1977 года рождения, уроженки д. Коптевичи Чашникского района, зарегистрированной по адресу: Чашникский район, д. Заречная Слобода, ул. Песчаная, д.7, которая в 2009 году ушла из дома, и ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, лицо овальное, нос прямой, глаза голубые, волосы светло-русые, средней длины.

Была одета: куртка серого цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета.

При себе имела паспорт гражданина Республики Беларусь на свое имя. Е. С. Шаматульская. Склонна к употреблению спиртного.

Чашникский РОВД просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего граждана Геннадия Кирилловича Пивовара, 8.09.1940 года рождения, уроженца д. Пуньки Чашникского района, проживающего по адресу: Чашникский район, д. Пуньки, который 28.04.2005 года ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого на момент исчезновения: на вид 60-65 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волос седой, средней длины.

Был одет: свитер синего цвета, рубашка серого цвета, брюки черного цвета, сапоги резиновые, зеленого цвета.