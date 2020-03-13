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Лучшие по профессии — 2019: водитель автобуса Александр Пигулевский

13.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: водитель автобуса Александр Пигулевский
С этим водителем приходилось ездить и на рейсовых автобусах, и во время экскурсий, поэтому точно знаю: если за рулем Александр Пигулевский — пассажиры будут доставлены точно в срок и в целости и сохранности. Неважно, это самый ранний рейс или позднее возвращение после экскурсионного маршрута — он одинаково собран, внимателен (и к дорожной обстановке, и к пассажирам), всё делает четко, быстро, не суетясь. С одной стороны, больше 20 лет работы водителем автобуса (а это, согласитесь, в разы ответственней, чем сидеть за рулем личного автомобиля) — это, конечно, отличная школа и весомый опыт. С другой стороны, возить людей тоже не доверят человеку ненадежному и непрофессиональному. В Автопарк № 15 Александр Пигулевский в 1999 году пришел, уже имея солидный стаж работы водителем в других организациях. С тех пор свое мастерство совершенствует и оттачивает, за что не раз поощрялся. Есть, к примеру, у Александра Алексеевича несколько Почетных грамот Автопарка № 15, а еще нагрудный знак «За работу без аварий». Неоднократно водитель Пигулевский получал и благодарности от пассажиров. Кстати, в прошлом году Александр Пигулевский перевез больше 20 тысяч человек, выполнив 1046 рейсов.

 
 
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С этим водителем приходилось ездить и на рейсовых автобусах, и во время экскурсий, поэтому точно знаю: если за рулем Александр Пигулевский — пассажиры будут...
 
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