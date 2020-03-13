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На Гомельщине нашли огромный боевой арсенал немецкой армии времен войны

13.03.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 марта милиционеры вместе с саперами нашли в Гомельском районе солидный арсенал времен войны, сообщили в МВД.


На опасные предметы, принадлежавшие когда-то немецко-фашистским войскам, наткнулись вблизи деревни Шарпиловка.

Из-под земли достали свыше 3100 патронов, более 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюли-детонаторы, 40 сигнальных ракет, 7 дымовых шашек «Оранж-80», карабин «Маузер К-98», минометную мину и составные части к оружию.



В тот же день еще одну стоянку солдат вермахта оперативники нашли в лесу Хойникского района. На этот раз находка состояла из 29 боеприпасов: минометных мин, ружейных гранат, артиллерийских снарядов и взрывателей.

Еще через несколько часов оперативно-поисковая группа выехала в Брагинский район, где сельский житель нашел в лесу снаряд. При обследовании территории нашли еще два артиллерийских снаряда, противотанковую и минометную мины.


Общая масса всех обнаруженных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составила около 35 килограммов. Арсенал вывезли в безопасное место и уничтожили.

 
 
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Из-под земли достали свыше 3100 патронов, более 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюли-детонаторы, 40 сигнальных ракет, 7 дымовых шашек...
 
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