В инфекционках области под наблюдением по коронавирусу находятся 19 человек

Источник материала: Tut.by

На 13 марта в инфекционных отделениях больниц Брестской области под наблюдением по коронавирусу находится 19 человек. Случаев заболевания не выявлено, сообщил на своей странице в соцсетях помощник зампреда Брестского облисполкома Евгений Викторович.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Люди, которые находятся в каратине, приехали из эпиднеблагополучных стран. У одних имелись признаки острой респираторной инфекции, у других они появились в процессе меднаблюдения.

На границе продолжается санитарно-карантинный контроль. У людей, которые до приезда в Беларусь в течение 14 дней находились в эпиднеблагополучных странах, отбираются пробы на коронавирусную инфекцию.

На 14.00 12 марта в Брестскую область из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран прибыл 231 человек. Все обследованы лабораторно. По 55 закончено медицинское наблюдение — здоровы. По 176 меднаблюдение продолжается. Всего с 28 января по 12 марта санитарно-карантинный контроль прошли почти 360 тыс. человек.

12 марта в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы был госпитализирован 1 человек, вернувшийся из эпиднеблагополучной страны с признаками ОРИ.

С 15 марта будет организован санитарно-карантинный контроль и в аэропорту «Брест».

Санслужба будет проверять людей, которые возвращаются с отдыха. Кроме того в аэропорту установят тепловизор для бесконтактной термометрии.

В аптеках Брестской «Фармации» и областном аптечном складе есть маски, антисептики, дезсредтва, салфетки, а также лекарства для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ.

Напомним, по данным на вечер 12 марта, в больницах Беларуси находится 21 человек с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса.

До 6 апреля в стране ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки условий их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся.

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.