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Щит оберегающий страну

13.03.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Статья 49. Каждый имеет право на образование.

Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования.
Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях. 

Иван КОРОБКО, начальник отдела по образованию Кобринского райисполкома:

Щит оберегающий страну

– В Кобринском районе функционируют 24 учреждения дошкольного образования, 36 учреждений общего среднего образования, из которых – 9 находится в  городе,  2 учреждения дополнительного образования – Кобринский районный центр детского творчества и Кобринский районный центр экологии, туризма и краеведения, 1 учреждение специального образования – Кобринский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 социально-педагогическое учреждение с структурным подразделением – детский приют.

В 2019 году аттестаты об общем среднем образовании получило 622  выпускника, из них 10 учащихся вечерних классов. 27 учащихся 11-х классов получили аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью, 2 – серебряной медалью, 908  выпускников получили свидетельства об общем базовом образовании, в том числе 39 – с отличием.

Продолжило учёбу в средне-специальных и профессионально-технических учебных заведениях -246,  в высшие учебные заведения поступило 332 учащихся, в том числе все 29 золотых и серебряных медалистов.  На 1 сентября 2019 года в школах  г. Кобрина и района обучается 10862 учащихся.

P.S. Также в Кобрине действуют 2 учреждения профессионального образования: Кобринский государственный лицей сферы обслуживания и политехнический колледж.

Сергей ЛАНЕЦ, инженер-энергетик ОАО «Радонежское»:


Щит оберегающий страну

– Меня с детства привлекали электрические приборы, различного рода техника, поэтому после окончания в 2007 году гимназии города Кобрина решил освоить специальность энергетика в Пружанском  аграрно-техническом колледже. Учёба в колледже убедила в том, что с выбором не ошибся. Решил совершенствоваться дальше в своей профессии. Успешно прошёл централизованное тестирование по предметам и поступил в Белорусский государственный аграрно-технический университет.  С дипломом о высшем образовании и специальностью «инженер-энергетик» в 2015 году вернулся на Кобринщину и пришёл работать в ОАО «Радонежское». После отработки решил остаться в хозяйстве. Мне нравится моя профессия, она востребована, приносит хороший заработок.  Жена Анастасия – бухгалтер в  ОАО «Радонежское». Как и я, прошла несколько ступеней к своей профессии. Окончила СШ №7 г. Кобрина, Столинский аграрно-экономический колледж, Белорусский государственный экономический университет. Сейчас она в отпуске по уходу за ребёнком – у нас растёт дочь Полина. И пусть Полине всего 7 месяцев, мы уверены, что в будущем она, как и мы, получит достойное образование и тоже выберет себе профессию по душе. Государство даёт всем право на получение бесплатного общего среднего образования. А дальше всё в наших руках. Хочешь достичь большего – дерзай!

 

Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании.

Василий ДЕМИДОВИЧ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Щит оберегающий страну

– Уже дважды мои избиратели доверяют мне свои голоса на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, и я хочу выразить слова искренней благодарности всем, кто помог мне реализовать конституционное право избирать и быть избранным, пришел на избирательные участки и поддержал мою кандидатуру своим волеизъявлением. Работа в парламенте страны – ответственная и важная миссия, ведь основой депутатской деятельности является представление интересов избирателей во властных структурах, защита их конституционных прав. Только в тесной связке, в постоянном контакте с народом работа депутата будет результативной. Я верю, что вместе мы сможем сделать нашу жизнь комфортнее и внести деятельный вклад в развитие нашей страны.

 

Статья 47. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов.

Ирина ДУБЧУК, домохозяйка:


Щит оберегающий страну

– Любая семья, которая воспитывает ребёнка-инвалида, сталкивается с определёнными проблемами, которые не может разрешить сама. Наша дочка Милана самостоятельно не передвигается, но она очень общительна, любит играть в бочче, плавать в бассейне. Мы стараемся делать всё, чтобы она не чувствовала себя обделённой. Муж часто бывает в отъезде, и мне самой приходилось спускать и поднимать коляску и дочку по лестнице. Однажды мы обратились за помощью в управление по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома. Каково было счастье, когда здесь нас выслушали и протянули руку помощи. Управление совместно с филиалом «НПС «Кобрин» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приобрели для нашей Миланы подъёмник. Мы благодарны всем за помощь, и эта помощь не первая, которая оказывается нашей семье государством.

 

Татьяна БОЙКО, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кобринского районного исполнительного комитета:


Щит оберегающий страну

– Управление по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома является органом государственного управления, который обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам содействия занятости населения и социальной защиты, оплаты и охраны труда, пенсионного обеспечения, демографической безопасности, государственного социального обслуживания и социальной поддержки населения, улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, социальных гарантий населению на территории района. Управление анализирует состояние систем оплаты, условий и охраны труда, отношений в трудовой сфере, пенсионного обеспечения, социальной защиты одиноких граждан пожилого возраста, ветеранов войны и труда, инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, координирует и контролирует работу по своевременной выплате заработной платы, а также пособий семьям, воспитывающим детей.

Количество получателей пенсий и пособий по состоянию на 1 января 2020 года составило 25248 человек.  За 2019 год государственная адресная социальная помощь была назначена 1062 семьям (в них проживает 3405 человек) на сумму 1302334,36 рубля. Особое внимание и поддержка в годовщину 75-летия Победы уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, которых на территории Кобринского района проживает сейчас 30 человек и лицам, пострадавшим от последствий войны, – их у нас 69 человек. К празднику 9 Мая они все получат единовременную материальную помощь.

 

Статья 57. Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь.

Юрий НИЧИПОРУК, выпускник Песковской СШ, военнослужащий по контракту:

Щит оберегающий страну

– Срочную военную службу я проходил в г. Марьина Горка в бригаде специального назначения в должности разведчика-пулемётчика. В запас ушёл в звании ефрейтора. Годы службы – это годы моего морально-волевого и физического роста. Именно в армии я осознал, что каждый уважающий себя юноша должен пройти военную службу, чтобы  в случае необходимости уметь защитить свою страну и семью. И это не просто слова: кто, как не мы, должны оберегать покой своих близких, давать возможность женщинам спокойно растить детей и созидать мирную жизнь. В армии я убедился и в том, что хочу продолжить и дальше служить своему Отечеству. С 2019 года я прохожу службу по контракту в Бресте в 111-й артиллерийской бригаде в должности начальника радиостанции Р-142Н. Как и другие сверхсрочники со стороны государства я имею много льгот, главная из которых для меня, как для человека, который вскоре хочет создать семью, это помощь в решении жилищных вопросов. Все материальные льготы – это, конечно, важно и нужно, но главное – внутренне желание осознания, что ты – гражданин Республики Беларусь и должен её защищать.

Юрий ЩЕЛКУНОВ, начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Кобринского и Жабинковского районов, майор:


Щит оберегающий страну

– Военным комиссариатом Кобринского и Жабинковского районов, согласно указу Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 22 июля 2019 года  №274 “Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве”, в августе-ноябре 2019 года на срочную военную службу, службу в резерве было призвано 167 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Многие учащиеся 11 классов определились с выбором своей профессии и тоже мечтают свою жизнь связать с защитой Отечества. 29 юношей подали заявления в комиссариат для поступления в военно-учебные заведения (при плане – 13 человек) в 2020 году. В 2019 году курсантами военных факультетов стало 25 кобринчан (при плане – 17), что, безусловно, говорит от том, что гражданская позиция молодёжи растёт.

 

Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

Валентина КЛАЧКОВИЧ, пенсионер:

Щит оберегающий страну

– В адрес работников УЗ «Кобринская центральная районная больница» я не раз высказывала слова благодарности. И этих слов всё равно будет мало, чтобы выразить свою признательность за то, что, проявляя свой  профессионализм, высокую оперативность, а также чуткость и внимание, которые порой не меньше уколов и таблеток лечат больного человека, они помогают мне и всем членам нашей семьи. Служба скорой медицинской помощи не раз приезжала домой на вызов, когда становилось плохо маме, страдающей сахарным диабетом. Несмотря на то, что она была прописана в другом районе, часто проходила лечение именно в Кобрине. Приятно, что сотрудники больницы одинаково уделяют внимание как молодым, так и старикам. Очередной раз убедилась в этом тогда, когда потребовалась медицинская помощь моему 90 –летнему отцу. Чтобы вырвать больной зуб, врач Александр Ильин и медицинская сестра  Евгения Василюк приехали к нам домой. Одно из своих стихотворений я посвятила людям в белых халатах Кобринской ЦРБ.

Николай БРАШКО, главный врач УЗ «Кобринская центральная районная больница»:


Щит оберегающий страну

– В Кобринском районе создана система здравоохранения УЗ «Кобринская центральная районная больница», которая включает в себя Кобринскую центральную районную больницу  и районную поликлинику, а  также филиалы «Детская больница», «Стоматологическая поликлиника», «Родильный дом». Родильный дом является перинатальным центром и оказывает помощь женщинам Кобринского, Малоритского, Жабинковского, Каменецкого и Пружанского районов. В районе функционирует также 10 амбулаторий врача общей практики, 3 участковых больницы, больница сестринского ухода, 25 фельдшерско-акушерских пунктов.

С целью оказания скорой медицинской помощи работает станция скорой медицинской помощи в г.Кобрине и пост на базе Дивинской участковой больницы.

Медицинская помощь оказывается по территориальному и участковому принципу на бесплатной основе. В случае отсутствия в Кобринской ЦРБ каких-либо узких специалистов, сложных методов исследования или выполнения высокотехнических вмешательств пациент имеет право на бесплатной основе получить направление в учреждения здравоохранения Бреста, Минска.

 

Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки.

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда.

Вадим ЗДАНОВИЧ, председатель суда Кобринского района:


Щит оберегающий страну

– Большинство дел, рассматриваемые судом – это гражданские дела. За прошлый год судьями было рассмотрено 275 уголовных дел, гражданских – 1598, административных дел – более 3 тысяч.

В законе определены сроки рассмотрения дел, которые строго соблюдаются.

В рамках рассмотрения дел, любое лицо, которое потерпело от правонарушения либо преступления, имеет право на возмещение морального вреда. Моральный вред взыскивается и по отдельным категориям гражданских дел.

Так, гражданин П. обратился в суд с исковым заявлением в отношении одного ИП. Истец указал, что между ним и ответчиком заключен договор подряда на изготовление мебели на сумму 1230 рублей. В качестве предоплаты были переданы денежные средства в сумме 600 рублей. Договор исполнен не был. Исковые требования истца были удовлетворены, с ответчика  взыскана сумма в размере  600 рублей, 1500 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работы, 1918,80 рублей неустойки за просрочку возврата денежной суммы, а также 300 рублей в возмещение морального вреда.

 

Артыкул 17.  Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца беларуская і руская мовы.

Марына ЛЯЎЧУКначальнік адзела ЗАГС Кобрынскага райвыканкама:


Щит оберегающий страну

– У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы — беларуская і руская. У нашым аддзеле ЗАГС справы вядуцца на рускай мове, дакументы дзяржаўнага ўзору (пасведчанні аб нараджэнні, шлюбе, смерці) выдаюцца на беларускай і рускай мовах. У адпаведнасці з Законам аб “Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб” у аддзеле ЗАГС разглядаюцца звароты грамадзян на любой з дзяржаўных моў, адказ ажыццяўляецца на той мове, на якой быў зроблены зварот. Урачыстая рэгістрацыя шлюбу і нараджэння дзіцяці таксама вядзецца на рускай або беларускай мове ў адпаведнасці з жаданнем грамадзян.  Радуе, што ўсё часцей маладыя выбіраюць для сваёй урачыстасці  беларускую мову. Гэта цікава і памятна – калі свята нараджэння новай сям’і праходзіць з беларускім каларытам.  У нашай творчай скарбонцы назапашана шмат ідэй, каб зрабіць гэтыя моманты эксклюзіўнымі, па-сапраўднаму цёплымі і яркімі.

Антон АЛЯШКЕВІЧ, жыхар г. Кобрына:

Щит оберегающий страну

–  Рэгістрацыю  маленькай дачкі мы  вырашылі  правесці на беларускай мове. У аддзеле ЗАГС  нам прапанавалі  выязную рэгістрацыю на адной з аграсядзіб нашага раёна. Гэта была сапраўдная ўрачыстасць з цікавым сюжэтам – традыцыйныя для нашай мясцовасці беларускія хрысціны, дзе гучалі фальклорныя творы. Нашы сваякі прынялі ўдзел  у  цікавых абрадах,  кожны з якіх меў сваё значэнне і  глыбокі сэнс. Мы нават не чакалі, што ўсё пройдзе так цёпла і незвычайна.  Калі дачушка падрасце, мы ёй абавязкова  раскажам пра яе першае свята, таму што лічым:  самыя галоўныя каштоўнасці, у тым ліку і мову,  трэба берагчы  і перадаваць з пакалення ў пакаленне. Мы  беларусы і павінны памятаць пра гэта, адраджаць і захоўваць абрады і традыцыі сваіх продкаў.

 

 

Записали Дмитрий Белов, Елена Бакун, Людмила Пашкович, Жанна Елизарова.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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