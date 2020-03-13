В Сенненском районе приступили к заготовке берёзового сока  

Источник материала: Голас Сененшчыны

Первую в этом году подсочку в Богушевском лесхозе провели в первой декаде марта.







Заготовка берёзового сока будет происходить на участках лесного фонда, определённых для этих целей. Предполагается, что в текущем году будет собрано и реализовано населению 20 тонн напитка.

— При желании сок можно заготавливать самостоятельно в местах, которые укажут в ближайшем от вашего места жительства лесничестве. Но, учитывая невысокую стоимость, проще и доступнее приобрести готовый напиток у нас. Потому что нужно четко знать и выполнять правила заготовки, к примеру, глубину и длину подсочки березы. А нарушения этих и других параметров влекут наложение штрафа, — рассказал главный инженер лесхоза Петр Горбачев.

Анатолий МОСИН.