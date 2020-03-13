Дети и киберпространство: ответственно и безопасно

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Мероприятие проводилось для информирования несовершеннолетних об опасностях виртуального мира, содействие формированию навыков безопасного поведения и повышению ответственности подростков в киберпространстве.

В качестве экспертов участие в мероприятии приняли: психиатр-нарколог ПНД УЗ «Борисовская ЦРБ» Наталья Голубева, старший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Борисовского РУВД Константин Глушень, специалист группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Павел Проскурин, участковый инспектор ИДН Борисовского РУВД милиции Дарья Карпеко, специалист по работе с болельщиками футбольного клуба «БАТЭ» Сергей Синкевич.

Подросткам демонстрировался видеоролик об опасностях киберпространства и компьютерной зависимости, вопросы административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сети интернет, освещались правила безопасного поведения в интернете. В заключении все присутствующие были приглашены на ближайший футбольный матч с участием футбольной команды «БАТЭ».