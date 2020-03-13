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«Организаторы этот вопрос будут решать сами». Как именно ограничивают массовые мероприятия в стране

13.03.2020 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав пояснил, что подразумевается под ограничением массовых мероприятий «с международным участием».


Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Министерство здравоохранения рекомендует перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных гостей на более поздние сроки, когда ситуация по коронавирусной инфекции нормализуется.

— Организаторы этот вопрос будут решать сами, — пояснила Инна Карабан. — Для проведения мероприятий нужно соблюдать определенные меры: чтобы не было заболевших в контакте рядом, чтобы люди находились на расстоянии хотя бы метр друг от друга, потому что на расстоянии до метра вирус передается очень быстро, от одного больного может заразиться 3−4 человека.

Напомним, 12 марта пресс-служба Минздрава сообщила, что в Беларуси до 6 апреля ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

 
 
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Министерство здравоохранения рекомендует перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных гостей на более поздние сроки, когда ситуация по...
 
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