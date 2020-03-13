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«Организаторы этот вопрос будут решать сами». Как именно ограничивают массовые мероприятия в стране
13.03.2020 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав пояснил, что подразумевается под ограничением массовых мероприятий «с международным участием».
Министерство здравоохранения рекомендует перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных гостей на более поздние сроки, когда ситуация по коронавирусной инфекции нормализуется.
— Организаторы этот вопрос будут решать сами, — пояснила Инна Карабан. — Для проведения мероприятий нужно соблюдать определенные меры: чтобы не было заболевших в контакте рядом, чтобы люди находились на расстоянии хотя бы метр друг от друга, потому что на расстоянии до метра вирус передается очень быстро, от одного больного может заразиться 3−4 человека.
Напомним, 12 марта пресс-служба Минздрава
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Министерство здравоохранения рекомендует перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных гостей на более поздние сроки, когда ситуация по...
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