«Организаторы этот вопрос будут решать сами». Как именно ограничивают массовые мероприятия в стране

Источник материала: Tut.by

Минздрав пояснил, что подразумевается под ограничением массовых мероприятий «с международным участием».



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Министерство здравоохранения рекомендует перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных гостей на более поздние сроки, когда ситуация по коронавирусной инфекции нормализуется.

— Организаторы этот вопрос будут решать сами, — пояснила Инна Карабан. — Для проведения мероприятий нужно соблюдать определенные меры: чтобы не было заболевших в контакте рядом, чтобы люди находились на расстоянии хотя бы метр друг от друга, потому что на расстоянии до метра вирус передается очень быстро, от одного больного может заразиться 3−4 человека.

Напомним, 12 марта пресс-служба Минздрава сообщила , что в Беларуси до 6 апреля ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.