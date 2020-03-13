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Минздрав объяснил, почему в Беларуси не закрывают школы и приезжих из каких стран не тестируют на вирус

13.03.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минздраве считают нецелесообразным вводить карантин в учебных заведениях, сообщили на брифинге 13 марта представители ведомства.


Фото: Станислав Коршунов

— Дети в большинстве своем не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят болезнь бессимптомно. На сегодня принимать меры по карантину нецелесообразно, поэтому сейчас мы такие меры принимать не будем, — пояснила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Несколько классов в Минске и Витебске временно переведены на домашнее обучение, например, в 20-й гимназии в столице.

— В 20 гимназии на домашнее обучение переведен один класс, потому что в этом классе учится девочка, у папы которой обнаружен РНК коронавируса, — пояснила Карабан. — У девочки результат отрицательный. Мы постоянно тестируем ее одноклассников на наличие вируса, поэтому и принято решение отделом образования отправить класс на индивидуальное обучение.

Карантин в стране не вводят, поскольку по мнению специалистов Минздрава, на сегодня медики справляются нынешними мерами первого и второго уровня реагирования.

— Мы пока не видим лавинообразного роста заболеваемости, — говорит начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан. — Выявляем РНК вируса у контакта первого уровня по заболевшим, по завозным случаям. Есть случаи выявления на 2−4 день изоляции, то есть даже на этот момент эти люди не представляли никакой опасности для общества.

Когда все желающие в любом медицинском центре смогут сдать тест на коронавирус, чтобы не беспокоиться о своем здоровье?

— Всем тест делать не нужно, потому что отрицательный тест — это не показатель того, что у человека нет коронавируса. То есть он сегодня мог быть отрицательным, а завтра положительным. Поэтому тестируются только те лица, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран, а также тяжелые пневмонии и контакты первого уровня, которые были выявлены в ходе эпидемиологического расследования, — заявила Инна Карабан.

Сейчас эпидемиологически неблагополучными странами в Беларуси считают Китай, Иран, Италию и Южную Корею. Однако много заболевших в Франции, в Германии, в других странах. Был случай, когда белорус «привез» вирус из Португалии. Как рассказали представители Минздрава, сейчас обсуждается вопрос, стоит ли расширить перечень стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Минздраве считают нецелесообразным вводить карантин в учебных заведениях, сообщили на брифинге 13 марта представители ведомства.
 
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