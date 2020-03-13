Как на качелях: в выходные будет холодно и со снегом, а потом вновь температура выше нормы

Источник материала: Tut.by

В наступающие выходные погода изменится. Арктические воздушные массы принесут в страну понижение температуры и мокрый снег, предупреждает Белгидромет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 14 марта, ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Установится неустойчивый снежный покров. На отдельных участках дорог, возможно, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2, максимальная температура 0…+6, в течение дня понижение до −1…5. Из-за сильного ветра на субботу объявлен оранжевый уровень опасности.

В воскресенье ветер начнет постепенно стихать. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-восточной половине страны пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…9 °С, максимальная днем −1…+5 °С, по западу Брестской и Гродненской областей на пару градусов теплее. Такой температурный режим близок к климатической норме для этих чисел марта.

В понедельник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7 °С, при прояснениях до -10 °С; максимальная днем +3…10 °С, по юго-западу до +12 °С.

Со вторника в республику ненадолго вернутся атлантические воздушные массы, и температура вновь станет немного выше климатической нормы. По предварительному прогнозу, к следующим выходным вновь похолодает.