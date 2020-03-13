Беседа с болельщиками: конструктивный диалог о безопасности

Источник материала: Единство

Отметим, что подобные мероприятия проводятся перед стартом каждого сезона и ставят задачей плодотворный диалог между сторонами. Борисовское РУВД представляли заместитель начальника райуправления — начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Павел Змитер и старший инспектор (по обеспечению охраны общественного порядка) отделения охраны правопорядка и профилактики капитан милиции Иван Лиштван.

Собравшиеся обсудили ряд важных вопросов, касающихся работы во внутреннем футбольном сезоне-2020, безопасности на трибунах, а особое внимание уделили использованию пиротехнических средств.

Д.А.Линник, вриод начальника УВД Борисовского райисполкома