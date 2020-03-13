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Беседа с болельщиками: конструктивный диалог о безопасности

13.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Отметим, что подобные мероприятия проводятся перед стартом каждого сезона и ставят задачей плодотворный диалог между сторонами. Борисовское РУВД представляли заместитель начальника райуправления — начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Павел Змитер и старший инспектор (по обеспечению охраны общественного порядка) отделения охраны правопорядка и профилактики капитан милиции Иван Лиштван.

Собравшиеся обсудили ряд важных вопросов, касающихся работы во внутреннем футбольном сезоне-2020, безопасности на трибунах, а особое внимание уделили использованию пиротехнических средств.

Д.А.Линник, вриод начальника УВД Борисовского райисполкома

 
 
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В стенах "Борисов-Арены" в преддверии начала сезона-2020 состоялась традиционная встреча сотрудников районного управления внутренних дел с активными болельщиками...
 
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