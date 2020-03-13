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15 марта – День Конституции Республики Беларусь!

13.03.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

15 марта – День Конституции Республики Беларусь!

Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днем Конституции Республики Беларусь!

Конституция – основа всей правовой системы, которая определяет смысл и содержание других законов. Будучи Основным Законом страны, она сосредоточила в себе богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, закрепила правовые, политические и идеологические особенности государства и общества, четко определила приоритеты национального развития. Конституция служит надежным ориентиром государственной политики, направленной на соз­дание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты и благополучия населения, бережное отношение к традициям и ценностям белорусского народа.

Наша задача – чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.

Желаем вам мира, добра, крепкого здоровья и благополучия, плодотворного труда на благо нашего Отечества!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
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Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днем Конституции Республики Беларусь! Конституция – основа всей правовой системы, которая...
 
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