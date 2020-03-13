Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева. Итоги встречи

Источник материала: Радзiма



Желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА .

Глава государства отметил, что недостатков хватает по всех органах власти, в том числе и милиции. «Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве», — убежден Президент. По его словам, дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз. «Нам надо смотреть подальше — чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, — заметил Александр Лукашенко. — Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе».

Об уровне преступности

По итогам встречи Юрий Караев сообщил журналистам, что в Беларуси в целом продолжается тенденция по снижению уровня преступности. «Меньше стало тяжких и особо тяжких преступлений, а самое главное — меньше граждан погибло и ранено в результате криминальных деяний. Это основные положительные тенденции», — подчеркнул министр.

По данным МВД за прошлый год, в структуре преступности преобладали менее тяжкие (67,6%) и не представляющие большой общественной опасности (почти 21%) уголовно наказуемые деяния. Снизился уровень рецидивной преступности (минус 5,2% к 2018 году). В результате криминальных деяний погибли 746 человек (в 2018—м — 790), ранены 214 (221).

Вместе с тем министр обратил внимание на рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (на 12,6% по сравнению с 2018 годом), увеличение количество краж и хулиганских действий в общественных местах.

Что касается молодежной, подростковой среды, то в целом число преступлений снижается, за исключением одной сферы — незаконного оборота наркотиков. Вовлечение в это молодежи стало одной из причин негативной динамики подростковой преступности (плюс 5% к уровню 2018 года). В государстве меняется подход к наказанию лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков — смягчается наказание для тех, кто болен, является наркозависимым, и одновременно ужесточается для тех, кто распространяет наркотики, организует их сбыт.

Об участковых

Министр внутренних дел также сообщил журналистам, что МВД планирует увеличить число участковых инспекторов милиции в сельской местности за счет сокращения численности сотрудников уголовного розыска. «МВД проводит работу по изменению соотношения «участковый — оперативник уголовного розыска» в сельской местности», — сказал министр.

По его словам, в сельской местности, как правило, преступления, даже тяжкие и особо тяжкие, «случаются в условиях очевидности». «То есть всегда понятно, кто это сделал — рецидивист, ранее судимый или кто-то ведущий асоциальный образ жизни. Не составляет большого труда раскрыть это преступление, вычислить преступника. Для этого не надо быть сильным детективом, — отметил он. — Поэтому важно сделать так, чтобы предотвратить преступление. Нагрузка на участковых (а зачастую не все участки укомплектованы) повышенная». По мнению министра, оперативники уголовного розыска легко вычисляют преступников в сельской местности и раскрывают преступления. Поэтому цель изменений в структуре сотрудников МВД на селе — чтобы участковые могли работать с меньшим количеством населения.

МВД уже приняло меры, чтобы служба участковых инспекторов милиции стала престижнее. В частности, для этой категории сотрудников увеличена надбавка (за счет вакантного фонда всех служб). «Мы создали условия, чтобы люди хотели идти работать участковыми и не хотели оттуда уйти ни в кресла кабинетов, ни даже на оперативную работу, — подчеркнул Юрий Караев. — Основное — профилактика преступлений».

Министр отметил, что МВД постепенно уходит от «палочно-галочной» системы оценки работы сотрудников. Для этого подготовлен приказ министра. «В нем мы постарались отойти от сравнения между собой цифр для оценки результатов работы, — сказал он. — Мы претворяем в жизнь лозунг «Статистика нужна для работы, а не работа для статистики». Прежде всего смотрим за тем, чтобы начальники всех уровней не оценивали своих подчиненных по цифровым статистическим показателям, а эти показатели служили для анализа, почему преступлений стало больше или меньше, какие причины этому способствовали».

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли планы упростить доступ на работу в милицию и снять ограничение по возрасту поступления на работу в систему МВД (сейчас — 25 лет), министр пообещал подумать на этот счет. «Каждый начальник хочет, чтобы в его подразделении служили лучшие, достойные, самые здоровые, без плохого прошлого и так далее, — отметил он. — Но приходится идти на уступки старым правилам, критериям, быть более гибкими, чтобы не остаться совсем без сотрудников». Министр добавил, что, возможно, ограничение по возрасту для некоторых должностей неактуально

О коронавирусе

В начале встречи Александр Лукашенко рассказал, что собирался принять с докладом Юрия Караева раньше, но «раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе». «Оказывается, живой и здоровый, — заметил глава государства. — Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: «Президент заявил, что мы победили коронавирус». Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам».

Юрий Караев пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. «Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может», — рассказал министр.

«Китайцы молодцы, они самые эффективные. Исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам, — сказал Александр Лукашенко. — Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый».

Президент отметил, что не просто так затронул тему коронавируса. Ведь бороться с распространением этого заболевания поможет и милиция. «Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома», — добавил глава государства.

Он упомянул о первом случае выявления коронавируса в Беларуси: инфекция была обнаружена у иранского студента. Со временем молодой человек был вылечен. «Слава богу, жив и здоров», — сказал Александр Лукашенко.

«Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя, — подчеркнул Президент. — Паника только ухудшает ситуацию».

По мнению главы государства, белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции и в первую очередь за счет того, что вовремя приняли необходимые меры. «Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Конечно, отсюда больше смертей», — констатировал Александр Лукашенко.

«Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой», — резюмировал глава государства.