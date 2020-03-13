Лечение коронавируса покроют, отмену тура в закрытую страну - нет. Как работают страховки при пандемии

Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Однако заграничные поездки никто не запрещал. И есть вопрос: что будет с белорусской медстраховкой за границей? Оплатят ли лечение, если в чужой стране наш человек заболеет коронавирусом?



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Ранее в одной из крупных страховых компаний TUT.BY объясняли: при эпидемии расходы, связанные с лечением заболеваний вроде коронавируса, страховая не покрывает. Пандемия же — это глобальная эпидемия, когда болезнь распространяется не только в пределах одного населенного пункта, страны, но и поражает людей во многих странах мира.

Чтобы понять, как быть в такой ситуации, в Белорусской ассоциации страховщиков прошла встреча с представителями страховых компаний. Обсуждали два вопроса. Первый — договоры страхования от болезней и несчастных случаев, которые туристы оформляют перед поездкой за границу.

— Действительно, пандемия может быть основанием, когда человеку могут отказать в покрытии расходов, — поясняет ситуацию Ирина Мерзлякова, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков. — Однако здоровье наших граждан и их защита — важнее всего, поэтому страховщики единогласно решили: если с теми гражданами, у которых есть договор страхования и которые сейчас находятся за границей, что-то случается, в том числе диагностирован COVID-19, расходы по проведению необходимых клинико-диагностических исследований и медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях оплатит страховая компания.

При этом, уточняет собеседница, не важно, в какой именно стране находится человек. Такая же ситуация и с теми, кто только планирует ехать за границу.

— Хотя, вполне возможно, эти расходы берет на себя государство, где находится турист, — останавливается на деталях Ирина Мерзлякова. — В любом случае, люди должны быть спокойны: по всем действующим и вновь заключенным договорам у них будет защита.

— А если у человека нет коронавируса, но в чужой стране его на 14 дней отправят на карантин?

— Эти мероприятия не относятся к страховому покрытию, — уточняет специалист. — Договор страхования покрывает расходы только в случае причинения вреда здоровью застрахованного в результате внезапного заболевания или несчастного случая. Отмечу, что карантин проходит за счет государства, которое решило отправить человека в изоляцию. Но если в это время человек вдруг чем-то заболеет, тогда расходы покроет страховка.

Второй момент, который обсуждали белорусские страховщики, — страхование отмены поездки.

— Если граждане решат купить тур в период пандемии и страховать отмену поездки, они должны понимать: если страну закроют из-за коронавируса, этот риск не будет приниматься на страхование, — говорит Ирина Мерзлякова. — Нужно учитывать: пандемия уже объявлена. Делать такую страховку, это тоже самое, что страховаться после страхового случая.

В новых договорах, уточняет собеседница, пропишут данный пункт. В итоге, если человек застраховал отмену поездки, и тур не состоялся из-за ситуации с пандемией коронавируса, например, страна закрыла границы, страховка расходы ему не покроет.

— С какого числа этот пункт появится в договорах?

— У нас нет конкретных сроков, — отвечает специалист. — На те страны, где сейчас ситуация не спокойна, например, на Италию, многие страховые компании уже его прописывают, у многих это регламентировано правилами страхования. Теперь же это будет распространяться и на другие государства.

— А что будет с теми договорами на страховку поездки, которые компании уже заключили?

— У всех компаний разные условия, поэтому каждую ситуацию будут рассматривать индивидуально, — сообщила Ирина Мерзлякова. — Рекомендуем перед заключением договора страхования внимательно ознакомиться с правилами страхования.