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Из-за сильного ветра плавучую баню унесло в Минское море

13.03.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Минском море из-за сильного ветра волной снесло плавучую баню. О происшествии TUT.BY рассказали в ОСВОД.


Так выглядела в 2018 году плавучая сауна. Фото: Вадим Грудовик

Ночью с 12 на 13 марта был сильный ветер. Плавучий дом с баней на понтоне, пришвартованный у гостиницы «Ривьера» в Ратомском заливе, порвал крепления и стал уходить на водные просторы Минского моря.

По тревоге подняли дежурные смены спасательных станций и те на катерах вышли на поиски судна.

Спустя час плавучий дом нашли в пяти километрах от берега. В бане в это время находились трое мужчин — два минчанина и один житель Борисова. Сотрудники ОСВОД доставили их на берег.

Спасатели напомнили, что на 13 и 14 марта в Беларуси объявляли оранжевый уровень опасности. Такое предупреждение означает, что и на воде в это время неспокойно.

Кстати, плавучую баню уже срывало во время сильного ветра в апреле в 2018 году. Правда, тогда людей внутри не было.

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Ночью с 12 на 13 марта из-за ураганного ветра плавучий дом с баней на понтоне, пришвартованный у гостиницы «Ривьера» в Ратомском заливе, порвав крепления, стал...
 
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