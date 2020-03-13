Из-за сильного ветра плавучую баню унесло в Минское море

Источник материала: Tut.by

На Минском море из-за сильного ветра волной снесло плавучую баню. О происшествии TUT.BY рассказали в ОСВОД.



Так выглядела в 2018 году плавучая сауна. Фото: Вадим Грудовик

Ночью с 12 на 13 марта был сильный ветер. Плавучий дом с баней на понтоне, пришвартованный у гостиницы «Ривьера» в Ратомском заливе, порвал крепления и стал уходить на водные просторы Минского моря.

По тревоге подняли дежурные смены спасательных станций и те на катерах вышли на поиски судна.

Спустя час плавучий дом нашли в пяти километрах от берега. В бане в это время находились трое мужчин — два минчанина и один житель Борисова. Сотрудники ОСВОД доставили их на берег.

Спасатели напомнили, что на 13 и 14 марта в Беларуси объявляли оранжевый уровень опасности. Такое предупреждение означает, что и на воде в это время неспокойно.

Кстати, плавучую баню уже срывало во время сильного ветра в апреле в 2018 году . Правда, тогда людей внутри не было.