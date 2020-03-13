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Из-за сильного ветра плавучую баню унесло в Минское море
13.03.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Минском море из-за сильного ветра волной снесло плавучую баню. О происшествии TUT.BY рассказали в ОСВОД.
Ночью с 12 на 13 марта был сильный ветер. Плавучий дом с баней на понтоне, пришвартованный у гостиницы «Ривьера» в Ратомском заливе, порвал крепления и стал уходить на водные просторы Минского моря.
По тревоге подняли дежурные смены спасательных станций и те на катерах вышли на поиски судна.
Спустя час плавучий дом нашли в пяти километрах от берега. В бане в это время находились трое мужчин — два минчанина и один житель Борисова. Сотрудники ОСВОД доставили их на берег.
Спасатели напомнили, что на 13 и 14 марта в Беларуси объявляли
Кстати, плавучую баню уже срывало во время сильного ветра в
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Ночью с 12 на 13 марта из-за ураганного ветра плавучий дом с баней на понтоне, пришвартованный у гостиницы «Ривьера» в Ратомском заливе, порвав крепления, стал...
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