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Украина закрывает границы. Что делать туристам, которые планировали улететь на отдых из Киева?

13.03.2020 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина закрывает въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса. Запрет будет действовать с 16 по 30 марта и затронет не только туристов, которые собирались провести отпуск в Киеве или Львове, но и туристов, которые собирались вылетать из Украины в Турцию, Египет и другие страны.


Фото: Reuters

В Министерстве спорта и туризма TUT.BY пояснили, что если будут закрыты все пункты пропуска на въезд из Беларуси в Украину, наши туристы смогут или получить компенсацию за приобретенный тур с вылетом из Киева или другого украинского города, или по желанию перебронировать поездку на более поздние даты, — вопрос нужно решать с турфирмой.

То же касается и Италии, где также ограничили въезд иностранцев в страну.

— В Гражданском кодексе есть пункт 1 статьи 421, где написано: в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, возможно изменить или расторгнуть договор, — пояснял TUT.BY замдиректора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса: Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

— Решение правительства Италии о введении карантина и запрете турпоездок можно считать существенным изменением обстоятельств: турист не сможет попасть в страну, то есть турфирма не может исполнить условия договора. В итоге деньги клиенту должны вернуть в полном размере. Похожая ситуация и с Украиной. Решение властей объявить карантин также является существенным изменением обстоятельств. Если, предположим, человек покупал тур в декабре, стороны не могли даже предвидеть такую ситуацию. Мое мнение: в этом случае речь также должна идти о полном возврате денег, — объяснял Виталий Грицевич.

Однако прежде, чем идти в турфирму, нужно обратить внимание на сроки: возврат денег за тур возможен только на период, когда границы будут закрыты.

На сегодня коронавирусом заразились более 134 тысяч человек более чем в 110 странах, более 5 тысяч скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.

 
 
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Если будут закрыты все пункты пропуска, туристам должны вернуть деньги за путевку.
 
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