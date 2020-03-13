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Украина закрывает границы. Что делать туристам, которые планировали улететь на отдых из Киева?
13.03.2020 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина
В Министерстве спорта и туризма TUT.BY пояснили, что если будут закрыты все пункты пропуска на въезд из Беларуси в Украину, наши туристы смогут или получить компенсацию за приобретенный тур с вылетом из Киева или другого украинского города, или по желанию перебронировать поездку на более поздние даты, — вопрос нужно решать с турфирмой.
То же касается и Италии, где также ограничили въезд иностранцев в страну.
— В Гражданском кодексе есть пункт 1 статьи 421, где написано: в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, возможно изменить или расторгнуть договор, —
— Решение правительства Италии о введении карантина и запрете турпоездок можно считать существенным изменением обстоятельств: турист не сможет попасть в страну, то есть турфирма не может исполнить условия договора. В итоге деньги клиенту должны вернуть в полном размере. Похожая ситуация и с Украиной. Решение властей
Однако прежде, чем идти в турфирму, нужно обратить внимание на сроки: возврат денег за тур возможен только на период, когда границы будут закрыты.
На сегодня коронавирусом
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Если будут закрыты все пункты пропуска, туристам должны вернуть деньги за путевку.
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