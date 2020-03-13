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В Могилеве прямо в суде обвиняемый нанес себе травмы - и позже умер в больнице
13.03.2020 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЧП в суде Могилева: мужчина, которого доставляли на судебное заседание, совершил суицид. Об этом TUT.BY сообщили в Следственном комитете.
Все произошло в суде Октябрьского района. 44-летнего мужчину поместили в камеру для временного содержания обвиняемых, где он нанес себе телесные повреждения.
Через два дня он умер в больнице, рассказали в СК.
По данному факту проводится проверка.
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ЧП в суде Могилева: мужчина, которого доставляли на судебное заседание, совершил суицид.
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