В Могилеве прямо в суде обвиняемый нанес себе травмы - и позже умер в больнице

Источник материала: Tut.by

ЧП в суде Могилева: мужчина, которого доставляли на судебное заседание, совершил суицид. Об этом TUT.BY сообщили в Следственном комитете.

Все произошло в суде Октябрьского района. 44-летнего мужчину поместили в камеру для временного содержания обвиняемых, где он нанес себе телесные повреждения.

Через два дня он умер в больнице, рассказали в СК.

По данному факту проводится проверка.