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Минздрав: студентов БГУ из группы «контакт первого уровня» заберут в больницы для обследования
13.03.2020 23:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все студенты БГУ, которые входят в группу «контакт первого уровня», будут помещены в учреждения здравоохранения,
В стране, и в студенческой среде БГУ в частности, сейчас проходят мероприятия по выявлению каждого гражданина, который имеет риск быть инфицированным COVID19, заявляют в ведомстве.
Сегодня вечером и ночью часть студентов БГУ, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом, будут помещены в учреждения здравоохранения для дальнейшего медицинского обследования. Это обычная противоэпидемическая практика, рекомендованная ВОЗ, отмечают в Минздраве.
«Госпитализация и санитарная обработка помещений связана с тем, что в университете у одного из студентов (который является сыном вернувшегося из Италии гражданина, скрывшего информацию об этом) был выявлен РНК коронавируса. Принимаемые медицинскими службами меры — традиционная работа санитарно-эпидемиологической службы страны во время любого повышения заболеваемости — будь-то корь, грипп H1N1 или любой другой вирус», — сказано в сообщении.
Если тесты покажут отрицательный результат на коронавирус и будет возможность проживать изолировано, то большую часть студентов отпустят домой.
«На сегодняшний момент вероятность широкого распространения коронавируса в студенческой среде мы оцениваем как невысокую и принимаем все меры для того, чтобы минимизировать очаг распространения инфекции. Все данные о численности госпитализированных и о наличии положительных тестов будут представлены позже. На сегодняшний момент все студенты чувствуют себя удовлетворительно. Признаков заболевания ни у кого из них не выявлено», — сообщает ведомство.
По данным на 13 марта, в Беларуси
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Все студенты БГУ, которые входят в группу «контакт первого уровня», будут помещены в учреждения здравоохранения
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