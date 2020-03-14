Из гаража в Несвиже сделают двенадцати квартирный жилой дом

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Извещение о проведении общественного обсуждения проекта:

«Реконструкция гаража для хранения сельхозмашин под двенадцатиквартирный блокированный жилой дом»

Организатор — Несвижский районный исполнительный комитет (далее — райисполком).

Адрес: 222603, г. Несвиж, ул.Советская, 1, тел.: +375-1770-5-94-49, http://nesvizh.minsk-region.by/ru/; e-mail: info@nesvizh.gov.by.

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ПрофитМарт».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Восточная, д. 129, комн. 215.

Тел. +375-44-550-26-32, Сикорский Виктор Владимирович.

Проектировщик: ООО «БауМеталлГрупп», 220088, г. Минск, ул. Первомайская, 18, ком. 4-7.

Информация об объекте. Размещение двенадцатиквартирного жилого дома планируется на участке, расположенном в г. Несвиже по ул. Радзивилловской, 9.

Дом соответствует современным требованиям планировки, гарантирует высокий уровень комфорта и энергоэффективность. Обеспечение необходимой инсоляцией жилых помещений достигается соответствующей ориентацией здания, планировочным решением квартир и соблюдением действующих норм.

Порядок проведения общественного обсуждения: общественное обсуждение будет проводиться с 23 марта по 16 апреля 2020 года.

Ознакомиться с экспозицией выносимого на обсуждение проекта: «Реконструкция гаража для хранения сельхозмашин под двенадцатиквартирный блокированный жилой дом, расположенный по ул. Радзивиллов-ской, 9 в г. Несвиже», можно с 23 марта по 6 апреля 2020 г. (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в Несвижском районном исполнительном комитете по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1 (1 этаж), каб.105. Презентация проекта по указанному объекту состоится 24 марта в 14.00 в здании Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1 (1 этаж), каб.108. Замечания и предложения по реализации проекта направляются в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома в письменном и электронном виде. Электронная версия проекта будет представлена на сайте Несвижского райисполкома http://www.nesvizh.gov.by/ru/zhitelyam/obshchestvennye-obsuzhdeniya.html. Замечания и предложения от общественности принимаются в период проведения общественного обсуждения и рассматриваются районной комиссией. По вопросам обсуждения проекта обращаться к заместителю председателя райисполкома Афанасику Михаилу Викентьевичу (тел. +375- 1770-5-14-52) и начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Конищевой Юлии Сергеевне (тел. +375-1770-5-11-04).