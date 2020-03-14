Быть гражданами своей страны

Источник материала: Чырвоны прамень

Более четверти века прошло с тех пор, как независимая Беларусь обрела свой Основной Закон – Конституцию. Накануне знаменательной даты на Чашниччине проходило немало познавательных и воспитательных мероприятий. В школах были организованы тематические классные часы. Библиотеки приглашали в гости учащихся. Ребятам рассказали об истории становления белорусского государства, поведали о том, сколь важную роль в жизни нашего общества играет Конституция.

Доброй традицией стало вручение паспортов юным представителям нашего общества накануне 15 марта. Вчера ребят, прилежных учеников, активистов, а также их родителей пригласили в райисполком. В конференц-зале глава района Л. В. Плешко вручил юношам и девушкам главные в их жизни документы, экземпляры Конституции Республики Беларусь, буклет о Чашникском районе, книгу «Я – гражданин Республики Беларусь». Председатель райисполкома отметил важность момента. Наличие паспорта гражданина Республики Беларусь ко многому обязывает. Юноши и девушки должны это понимать. Главная их задача на сегодня – хорошо учиться, чтобы в будущем обрести профессию, быть полезным и стране.





Леонид Владимирович вручил Благодарственные письма райисполкома родителям ребят.





Чуть позже в городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие. Ещё больше учащихся школ райцентра получили свой самый главный в жизни документ. Паспорта ребятам вручила заместитель председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко. Церемония для её главных участников получилась несколько волнительной. Запомнят её школьники надолго.





















В этот день пополнились ряды ОО «БРСМ». Первый секретарь районного комитета Кристина Козлова в торжественной обстановке вручила ребятам членские билеты, пожелала успехов, напутствовала на добрые дела. В ряды молодёжного союза влилась новая поросль. Нынешние школьники, равно как и трудящаяся молодёжь – надежда и опора страны, её завтрашний день. Каким он будет? Это напрямую зависит и от нынешних членов Белорусского республиканского союза молодёжи.

Артисты художественной самодеятельности подготовили концертные номера. Украсил церемонию военный оркестр 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Было важно создать атмосферу праздника. И это получилось.

С Днём Конституции всех нас! Будем чтить и уважать Основной Закон.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.