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Быть гражданами своей страны

14.03.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Более четверти века прошло с тех пор, как независимая Беларусь обрела свой Основной Закон – Конституцию. Накануне знаменательной даты на Чашниччине проходило немало познавательных и воспитательных мероприятий. В школах были организованы тематические классные часы. Библиотеки приглашали в гости учащихся. Ребятам рассказали об истории становления белорусского государства, поведали о том, сколь важную роль в жизни нашего общества играет Конституция. 

Быть гражданами своей страны

Председатель райисполкома Л. В. Плешко вручил юным жителям Чашниччины паспорта.

Доброй традицией стало вручение паспортов юным представителям нашего общества накануне 15 марта. Вчера ребят, прилежных учеников, активистов, а также их родителей пригласили в райисполком. В конференц-зале глава района Л. В. Плешко вручил юношам и девушкам главные в их жизни документы, экземпляры Конституции Республики Беларусь, буклет о Чашникском районе, книгу «Я – гражданин Республики Беларусь». Председатель райисполкома отметил важность момента. Наличие паспорта гражданина Республики Беларусь ко многому обязывает. Юноши и девушки должны это понимать. Главная их задача на сегодня – хорошо учиться, чтобы в будущем обрести профессию, быть полезным и стране.

Быть гражданами своей страны

Леонид Владимирович вручил Благодарственные письма райисполкома родителям ребят.

Быть гражданами своей страны

На сцене новоиспечённые обладатели паспортов (в центре И. Ф. Сыровченко).

Чуть позже в городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие. Ещё больше учащихся школ райцентра получили свой самый главный в жизни документ. Паспорта ребятам вручила заместитель председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко. Церемония для её главных участников получилась несколько волнительной. Запомнят её школьники надолго.

Быть гражданами своей страны

Быть гражданами своей страны

Быть гражданами своей страны

Быть гражданами своей страны

Быть гражданами своей страны

В этот день пополнились ряды ОО «БРСМ». Первый секретарь районного комитета Кристина Козлова в торжественной обстановке вручила ребятам членские билеты, пожелала успехов, напутствовала на добрые дела. В ряды молодёжного союза влилась новая поросль. Нынешние школьники, равно как и трудящаяся молодёжь – надежда и опора страны, её завтрашний день. Каким он будет? Это напрямую зависит и от нынешних членов Белорусского республиканского союза молодёжи.

Артисты художественной самодеятельности подготовили концертные номера. Украсил церемонию военный оркестр 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Было важно создать атмосферу праздника. И это получилось.
С Днём Конституции всех нас! Будем чтить и уважать Основной Закон.

Юрий  АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 

 

 
 
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Более четверти века прошло с тех пор, как независимая Беларусь обрела свой Основной Закон – Конституцию. Накануне знаменательной даты на
 
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