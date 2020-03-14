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Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева

14.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелеве состоялся конкурс Мисс БРСМ-2020. Прошёл он в центральном районном Доме культуры. Организовал конкурс районный комитет Белорусского республиканского союза молодёжи при поддержке генерального спонсора Тариела Асланова. Уверенную победу в молодежном конкурсе одержала учитель химии гимназии г. Буда-Кошелево. Ей достался титул «Мисс БРСМ-2020», корона и подарки от генерального спонсора.

«Первой Вице Мисс БРСМ» стала учащаяся средней школы №1 г. Буда-Кошелево  Дарья Манченко. «Второй Вице Мисс БРСМ» — Ольга Щербакова. Титула «Мисс Творчество» удостоена Марина Якименко, «Мисс Спорт» — Мария Хохлова, «Мисс Оригинальность» — Юлия Лукьянцева.Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева
Титул Мисс БРСМ-2020 завоевала Мария Стригалева

 

 
 
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В Буда-Кошелеве состоялся конкурс Мисс БРСМ-2020. Прошёл он в центральном районном Доме культуры. Организовал конкурс районный комитет Белорусского...
 
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