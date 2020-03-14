ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колобайки появятся в Пинске и Барановичах, а в Бресте - прокатные электросамокаты

14.03.2020 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователи велошеринга «Колобайк» в скором времени вновь увидят на улицах Бреста прокатные велосипеды, пишет Zarya.by.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Точная дата начала нового шерингового велосезона пока не известно. Все зависит от двух факторов: апгрейда приложения и коронавируса.

— Мы сейчас полностью переписываем программное обеспечение, — поясняет руководитель ООО «Колобайк» Вадим Осипчик. — Оно будет готово по лучшему сценарию 1 апреля, по худшему — 20-го. Вместе с ним и стартуем. Но дело еще и в том, что часть велосипедов, которые планировали поставить в Брест из Китая, задерживаются в связи с известными событиями там. В любом случае с этой сотней, с которой начинался проект в октябре, мы откроемся. В дальнейшем число велосипедов увеличится до 500. Приложение поменяется полностью — и для вас, и для нас, поскольку по прошлому году были некоторые нарекания.

Они, в первую очередь, касались обратной связи. Пользователи не раз сетовали, что представители сервиса реагируют не слишком оперативно. В новой программе досадный нюанс устранен.

В приложении предусмотрен колл-центр, доступный 24 часа в сутки. Он рассчитан на консультации «вопрос-ответ» в режиме онлайн. И быстрота реакции, обещают в компании, здесь гарантирована.

— Еще были моменты, когда велосипеды подолгу стояли там, где их никто не брал, — говорит собеседник Zarya.by. — Теперь же сама программа уведомит нас о транспортном средстве, которое сутки находится без движения. Она подаст сигнал, чтобы мы приняли какое-то решение: либо байк в непопулярном месте и его следует переставить, либо сломан и нуждается в ремонте, либо вообще удерживается на частной территории.

В новом сезоне поменяется и система оплаты. Появится поминутная тарификация на все виды транспорта: начало аренды велосипеда, к примеру, оценят в 50 копеек, а 3 копейки будет стоить одна минута. Напомним, ранее стоимость 15-минутной поездки составляла ровно половину рубля.

Территория города, на которой сосредоточены «колобайки», будет разбита на зоны. Первая — наиболее привлекательная для парковки. Если оставить байк здесь, пользователя отблагодарят баллами лояльности. Во второй зоне завершить поездку можно, но бонусы начисляться не будут. Третья для парковки нежелательна, а четвертая — запрещена и вовсе. В таких случаях человеку на телефон придет уведомление о том, что он находится вне зоны действия шеринга. Ему предложат вернуть велосипед в другое место либо аренда не будет завершена. К слову, как раз это — причина для того, чтобы всерьез и надолго испортить себе карму.

— У нас предусмотрена интересная игровая форма, — продолжает Вадим Осипчик. — Будут начисляться баллы лояльности, или, как мы говорим, карма. Планируем поощрять за правильную парковку и «штрафовать» — за неправильную. Если человек припарковал велосипед в том месте, где он недоступен для других горожан, или же мешает проезду транспорта, пешеходам, баллы будут вычитаться. Активные и дисциплинированные пользователи по достижении определенного количества бонусов смогут претендовать на некоторые награды: бесплатные поездки, акции и прочее. У нас есть договоры о сотрудничестве с компаниями-партнерами, с помощью которых накопленные балы можно обналичить. Скажем, получить скидку. Таким образом мы хотим повысить дисциплину велолюбителей и сделать так, чтобы «колобайки» никому не мешали, а, наоборот, помогали.

К слову, обновленным приложением можно будет пользоваться в любом городе страны, где есть велошеринг. Тем более что таких точек на карте вскоре прибавится. Вслед за Брестом порядка 300 желтых велосипедов отправятся в Пинск, а затем сервис появится и в Барановичах. В данный момент компания ведет переговоры с частниками о приобретении франшизы. Собственными «колобайками» по аналогичному сценарию обзаведутся Гомель и Гродно.

— Кроме того, теперь с одного телефона можно будет оплатить несколько велосипедов, если вдруг родители решат покататься вместе с детьми, — рассказывает руководитель компании. — Раньше такая опция была недоступна, а люди просили ее наладить. Появится и возможность приобретения абонемента. Это намного удобнее, поскольку человек сможет выбирать варианты исходя из своих запросов. Да и в финансовом плане выйдет дешевле.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом сезоне появится поминутная тарификация на все виды транспорта.
 
Новости дня
Новости общества
 
Быть гражданами своей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика