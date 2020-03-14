Колобайки появятся в Пинске и Барановичах, а в Бресте - прокатные электросамокаты

Источник материала: Tut.by

Пользователи велошеринга «Колобайк» в скором времени вновь увидят на улицах Бреста прокатные велосипеды, пишет Zarya.by .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Точная дата начала нового шерингового велосезона пока не известно. Все зависит от двух факторов: апгрейда приложения и коронавируса.

— Мы сейчас полностью переписываем программное обеспечение, — поясняет руководитель ООО «Колобайк» Вадим Осипчик. — Оно будет готово по лучшему сценарию 1 апреля, по худшему — 20-го. Вместе с ним и стартуем. Но дело еще и в том, что часть велосипедов, которые планировали поставить в Брест из Китая, задерживаются в связи с известными событиями там. В любом случае с этой сотней, с которой начинался проект в октябре, мы откроемся. В дальнейшем число велосипедов увеличится до 500. Приложение поменяется полностью — и для вас, и для нас, поскольку по прошлому году были некоторые нарекания.

Они, в первую очередь, касались обратной связи. Пользователи не раз сетовали, что представители сервиса реагируют не слишком оперативно. В новой программе досадный нюанс устранен.

В приложении предусмотрен колл-центр, доступный 24 часа в сутки. Он рассчитан на консультации «вопрос-ответ» в режиме онлайн. И быстрота реакции, обещают в компании, здесь гарантирована.

— Еще были моменты, когда велосипеды подолгу стояли там, где их никто не брал, — говорит собеседник Zarya.by. — Теперь же сама программа уведомит нас о транспортном средстве, которое сутки находится без движения. Она подаст сигнал, чтобы мы приняли какое-то решение: либо байк в непопулярном месте и его следует переставить, либо сломан и нуждается в ремонте, либо вообще удерживается на частной территории.

В новом сезоне поменяется и система оплаты. Появится поминутная тарификация на все виды транспорта: начало аренды велосипеда, к примеру, оценят в 50 копеек, а 3 копейки будет стоить одна минута. Напомним, ранее стоимость 15-минутной поездки составляла ровно половину рубля.

Территория города, на которой сосредоточены «колобайки», будет разбита на зоны. Первая — наиболее привлекательная для парковки. Если оставить байк здесь, пользователя отблагодарят баллами лояльности. Во второй зоне завершить поездку можно, но бонусы начисляться не будут. Третья для парковки нежелательна, а четвертая — запрещена и вовсе. В таких случаях человеку на телефон придет уведомление о том, что он находится вне зоны действия шеринга. Ему предложат вернуть велосипед в другое место либо аренда не будет завершена. К слову, как раз это — причина для того, чтобы всерьез и надолго испортить себе карму.

— У нас предусмотрена интересная игровая форма, — продолжает Вадим Осипчик. — Будут начисляться баллы лояльности, или, как мы говорим, карма. Планируем поощрять за правильную парковку и «штрафовать» — за неправильную. Если человек припарковал велосипед в том месте, где он недоступен для других горожан, или же мешает проезду транспорта, пешеходам, баллы будут вычитаться. Активные и дисциплинированные пользователи по достижении определенного количества бонусов смогут претендовать на некоторые награды: бесплатные поездки, акции и прочее. У нас есть договоры о сотрудничестве с компаниями-партнерами, с помощью которых накопленные балы можно обналичить. Скажем, получить скидку. Таким образом мы хотим повысить дисциплину велолюбителей и сделать так, чтобы «колобайки» никому не мешали, а, наоборот, помогали.

К слову, обновленным приложением можно будет пользоваться в любом городе страны, где есть велошеринг. Тем более что таких точек на карте вскоре прибавится. Вслед за Брестом порядка 300 желтых велосипедов отправятся в Пинск, а затем сервис появится и в Барановичах. В данный момент компания ведет переговоры с частниками о приобретении франшизы. Собственными «колобайками» по аналогичному сценарию обзаведутся Гомель и Гродно.

— Кроме того, теперь с одного телефона можно будет оплатить несколько велосипедов, если вдруг родители решат покататься вместе с детьми, — рассказывает руководитель компании. — Раньше такая опция была недоступна, а люди просили ее наладить. Появится и возможность приобретения абонемента. Это намного удобнее, поскольку человек сможет выбирать варианты исходя из своих запросов. Да и в финансовом плане выйдет дешевле.