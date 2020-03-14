Кристально чистый и вкусный березовый сок начали заготавливать в лесничествах Пинского лесхоза

Источник материала: Полесская правда



Как рассказал заместитель директора ГЛХУ «Пинский лесхоз» Александр Селивон, в нынешнем году запланировано сдать 700 тонн сока. Основные потребители сырья – ОАО «Савушкин продукт», около 100 тонн планируется отгрузить на Горынский агрокомбинат, порядка 150 тонн отправить на экспорт в Литву. Но эти планы, конечно, будут корректироваться в зависимости от погодных условий.

С удовольствием заготавливают целебный напиток и жители нашего района. К примеру, в Молотковичском лесничестве этот процесс в самом разгаре – с 11 марта здесь началась реализация березового сока населению. В четверг в районе 11 часов на делянке, расположенной в д. Полторановичи, в 29-м квартале лесничества, набралось немало желающих купить сок.

– В выходные ждем гораздо больше людей, – говорит лесничий Молотковичского лесничества Андрей Толковец. – К заготовке березового сока мы приступили неделю назад. Подсочили березы, которые назначены в рубку через 5 лет, всего 400 берез. Нам выписан лесной билет на заготовку 30 тонн сока, это для начала. А вообще будем продавать столько, сколько кому нужно.

Как отмечает Андрей Васильевич, сухая весна пока не позволяет заготавливать сок в нужных объемах, он идет достаточно медленно, и в день они могут обеспечить одну-полторы тонны.

Купить сок на лесосеке может любой. Для этого нужно всего лишь позвонить в лесничество, записаться на удобный для вас день и потом приехать за продуктом. К слову, литр березового сока стоит всего лишь 17 копеек.

Василий Николаевич Кулик, постоянный клиент: – Каждый год покупаем сок в этом лесничестве в объеме 100 литров. Очень довольны, сок вкусный, обслуживание на высшем уровне. Приехал, и уже все готово, забрал сок и уехал. Да и место для сбора сока очень хорошее. Съехал с дороги – и уже на делянке. Записываемся, конечно, заранее.

В Молотковичском лесничестве есть постоянные клиенты, которые приезжают за соком уже много лет. Желающие купить сок на лесосеке могут это сделать также и в Житновичском лесничестве – именно эти два лесничества Пинского лесхоза определены для заготовки сока для населения. Сезон заготовки сока длится от 2-х до 4-х недель.

Александр Селивон рассказал, что можно заготовить березовый сок для личных нужд и самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество для указания участков, предназначенных для заготовки сока, проведения инструктажа о правилах подсочки. Заготовка березового сока должна производиться под контролем работников лесной охраны во избежание нарушения технологии подсочки.

Хочу напомнить, что за незаконную заготовку сока виновные будут привлекаться к административной ответственности (штраф на физическое лицо – до 20 базовых величин, а на юридическое – до 500 базовых величин).

Инна Урбанович

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