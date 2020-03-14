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Кристально чистый и вкусный березовый сок начали заготавливать в лесничествах Пинского лесхоза
14.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С удовольствием заготавливают целебный напиток и жители нашего района. К примеру, в Молотковичском лесничестве этот процесс в самом разгаре – с 11 марта здесь началась реализация березового сока населению. В четверг в районе 11 часов на делянке, расположенной в д. Полторановичи, в 29-м квартале лесничества, набралось немало желающих купить сок.
Как отмечает Андрей Васильевич, сухая весна пока не позволяет заготавливать сок в нужных объемах, он идет достаточно медленно, и в день они могут обеспечить одну-полторы тонны.
Купить сок на лесосеке может любой. Для этого нужно всего лишь позвонить в лесничество, записаться на удобный для вас день и потом приехать за продуктом. К слову, литр березового сока стоит всего лишь 17 копеек.
В Молотковичском лесничестве есть постоянные клиенты, которые приезжают за соком уже много лет. Желающие купить сок на лесосеке могут это сделать также и в Житновичском лесничестве – именно эти два лесничества Пинского лесхоза определены для заготовки сока для населения. Сезон заготовки сока длится от 2-х до 4-х недель.
Александр Селивон рассказал, что можно заготовить березовый сок для личных нужд и самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество для указания участков, предназначенных для заготовки сока, проведения инструктажа о правилах подсочки. Заготовка березового сока должна производиться под контролем работников лесной охраны во избежание нарушения технологии подсочки.
Хочу напомнить, что за незаконную заготовку сока виновные будут привлекаться к административной ответственности (штраф на физическое лицо – до 20 базовых величин, а на юридическое – до 500 базовых величин).
Инна Урбанович
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