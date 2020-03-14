Источник материала: Полесская правда



Что грозит при пересечении границы белорусам, оформившим на себя машины из Европы? Национальный правовой Интернет-портал цитирует издание «Рэспубліка»:

За последние три года в Украину были ввезены сотни тысяч автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза. Их владельцы, желая сэкономить на пошлинах, не растаможивали транспортные средства и ездили на европейских номерах. В «серые» схемы оказались втянуты отдельные наши соотечественники. За пару десятков долларов жители белорусского приграничья соглашались оформить временный ввоз автомобиля на свое имя. С 1 января таможенная служба Украины начала штрафовать владельцев «евроблях» за то, что они своевременно не вывезли и не зарегистрировали свои авто. Максимальное наказание – 170 000 гривен. В более привычном для нас исчислении это впечатляющие 15 000 рублей. Извещения о крупных штрафах уже получили десятки наших сограждан.