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COVID-19, закрытые границы, ЧП в суде, дни без метро и оттенки мужской тоски - все за вчера

14.03.2020 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ура! Наконец-то выходные! Надеемся, вы выспались, наслаждаетесь утренним кофе в «спокойном режиме» и читаете наш обзор важных новостей вчерашнего дня. Обязательно найдите время прогуляться в выходной, только вот погода подведет (кстати, накануне сильный ветер унес плавучую баню с людьми в Минское море). Рассказываем, что случилось в пятницу.

САМОЕ ВАЖНОЕ


Фото: Reuters
  • Валютный рынок штормит в последние дни. Собрали самое важное по ситуации и поинтересовались у эксперта, по какому сценарию может развиваться ситуация с белорусским рублем на предстоящей неделе.

  • 3 гектара в парке Дружбы народов, 9 в Ждановичах… Это мы об участках, которые находятся в собственности Российской Федерации в Минске. Не знали? Больше 10 лет назад Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимной передаче в собственность земельных участков и об аренде земельных участков. Рассказываем подробнее.

  • Летом возле стадиона «Динамо» в Минске должен открыться многофункциональный комплекс Centropol. Но сейчас интересные события происходят за пределами строительной площадки — в зданиях судов. Пикантности истории добавляет тот факт, что к проекту могут быть причастны родственники бывшего президента Кыргызстана.

  • Начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская обжаловала приговор. В ноябре 2019 года она была признана виновной в получении взяток, мошенничестве и приговорена к 6 годам колонии. «Ничего хорошего» не вышло вчера.

  • Минчане, не хотим вас расстраивать, но уже на следующей неделе на два дня закроют пять станций метро. Эх, без этого не видать нам новых станций подземки. Придется потерпеть. Тут подробности. А по дорогам столицы вновь пойдут танки — начинается подготовка к параду.

  • В январе некоторые бюджетники жаловались на снизившиеся зарплаты, винили новую схему начисления. Многие уже получили расчетники за февраль. Жалоб и негодований по поводу сумм в них стало гораздо меньше. Однако некоторые вопросы возникли. В Минтруда на них ответили.

  • Выросло число безработных в стране. В начале года их было 8,8 тысячи человек, а сейчас — 10,2 тысячи человек. Количество заявленных нанимателями вакансий почти в 8,2 раза превышает число официально зарегистрированных безработных. При этом число фактически безработных в Беларуси превышает 200 тысяч человек.

  • Жуткое ЧП в суде Могилева: мужчина, которого доставляли на судебное заседание, совершил суицид. Он нанес себе травмы — и через два дня умер в больнице.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Только посмотрите на этот хлеб, так и хочется попробовать кусочек. Он готовился в печи, делала его задорная Галина Сергеевна, которая печет хлеб уже 60 лет. Хлеб и умение сельчанки Бобруйский районный центр культуры хочет внести в список нематериального культурного наследия Беларуси.


  • Рынок «Лебяжий» уже переехал, теперь на этом месте будет жилой комплекс. Строить начнут уже в этом году. Посмотрите, что за квартал там появится. А в Смолевичах презентовали проект детального планирования на так называемый квартал для минчан. Вот что там предлагают построить.

  • Евгений опубликовал свою работу в Science, одном из самых престижных научных журналов мира — и это очень круто, ведь некоторые пытаются сделать это всю жизнь. Наш герой родился в Беларуси, но желание заниматься наукой привело его аж в Австралию.

  • В мире более 5 тысяч предприятий в «возрасте» более 200 лет. Представляете, старейшее предприятие было основано в 578 году! Расположено оно в Японии. В Беларуси не сохранилось предприятий и заведений старше XIX века. Составили список десяти работающих поныне.

  • Дом Павла Береснева был полностью автономным 991 день. Жить с собственной «электростанцией» из солнечных панелей, генератора и аккумуляторов вынудили обстоятельства — целый район индивидуальной застройки в деревне Бузуны под Минском несколько лет строился и жил без электричества. Теперь Павел решил использовать электроэнергию на полную катушку — в свою старую систему отопления с камином он интегрировал электрокотел и подключился на специальный дешевый тариф. Как ему это удалось?

  • Вопросы к секонд-хендам есть не только у отечественных производителей («Беллегпром» предложил убрать их из областных и крупных городов), но и у некоторых предпринимателей. Спросили у бизнеса, считают ли они секонд-хенды своими конкурентами и какие меры, по их мнению, можно предпринять, чтобы всем было комфортно работать.

  • Подсказываем вам идею для хобби — рыбалка. Да-да, не отмахивайтесь сразу, почитайте истории наших героев, которые выходят порыбачить на городские водоемы.


Все новости пятницы, 13 марта

Кстати, если в эти выходные вы не намерены сидеть дома, то вот куда можно отправиться (вчера прогулялись по Зыбицкой, там коронавируса не боятся). Для любителей тестов в этот раз мы приготовили брутальное испытание. Напоследок держите полезные советы по выбору книг для детей и все оттенки мужской тоски.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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