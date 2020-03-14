COVID-19, закрытые границы, ЧП в суде, дни без метро и оттенки мужской тоски - все за вчера

Ура! Наконец-то выходные! Надеемся, вы выспались, наслаждаетесь утренним кофе в «спокойном режиме» и читаете наш обзор важных новостей вчерашнего дня. Обязательно найдите время прогуляться в выходной, только вот погода подведет (кстати, накануне сильный ветер унес плавучую баню с людьми в Минское море). Рассказываем, что случилось в пятницу.
Валютный рынок штормит в последние дни. Собрали самое важное по ситуации и поинтересовались у эксперта, по какому сценарию может развиваться ситуация с белорусским рублем на предстоящей неделе.
3 гектара в парке Дружбы народов, 9 в Ждановичах… Это мы об участках, которые находятся в собственности Российской Федерации в Минске. Не знали? Больше 10 лет назад Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимной передаче в собственность земельных участков и об аренде земельных участков. Рассказываем подробнее.
Летом возле стадиона «Динамо» в Минске должен открыться многофункциональный комплекс Centropol. Но сейчас интересные события происходят за пределами строительной площадки — в зданиях судов. Пикантности истории добавляет тот факт, что к проекту могут быть причастны родственники бывшего президента Кыргызстана.
Начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутскаяобжаловала приговор. В ноябре 2019 года она была признана виновной в получении взяток, мошенничестве и приговорена к 6 годам колонии. «Ничего хорошего» не вышло вчера.
Минчане, не хотим вас расстраивать, но уже на следующей неделе на два дня закроют пять станций метро. Эх, без этого не видать нам новых станций подземки. Придется потерпеть. Тут подробности. А по дорогам столицы вновь пойдут танки — начинается подготовка к параду.
В январе некоторые бюджетники жаловались на снизившиеся зарплаты, винили новую схему начисления. Многие уже получили расчетники за февраль. Жалоб и негодований по поводу сумм в них стало гораздо меньше. Однако некоторые вопросы возникли. В Минтруда на них ответили.
Выросло число безработных в стране. В начале года их было 8,8 тысячи человек, а сейчас — 10,2 тысячи человек. Количество заявленных нанимателями вакансий почти в 8,2 раза превышает число официально зарегистрированных безработных. При этом число фактически безработных в Беларуси превышает 200 тысяч человек.
Жуткое ЧП в суде Могилева: мужчина, которого доставляли на судебное заседание, совершил суицид. Он нанес себе травмы — и через два дня умер в больнице.
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Только посмотрите на этот хлеб, так и хочется попробовать кусочек. Он готовился в печи, делала его задорная Галина Сергеевна, которая печет хлеб уже 60 лет. Хлеб и умение сельчанки Бобруйский районный центр культуры хочет внести в список нематериального культурного наследия Беларуси.
Рынок «Лебяжий» уже переехал, теперь на этом месте будет жилой комплекс. Строить начнут уже в этом году. Посмотрите, что за квартал там появится. А в Смолевичах презентовали проект детального планирования на так называемый квартал для минчан. Вот что там предлагают построить.
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В мире более 5 тысяч предприятий в «возрасте» более 200 лет. Представляете, старейшее предприятие было основано в 578 году! Расположено оно в Японии. В Беларуси не сохранилось предприятий и заведений старше XIX века. Составили список десяти работающих поныне.
Дом Павла Береснева был полностью автономным 991 день. Жить с собственной «электростанцией» из солнечных панелей, генератора и аккумуляторов вынудили обстоятельства — целый район индивидуальной застройки в деревне Бузуны под Минском несколько лет строился и жил без электричества. Теперь Павел решил использовать электроэнергию на полную катушку — в свою старую систему отопления с камином он интегрировал электрокотел и подключился на специальный дешевый тариф. Как ему это удалось?
Вопросы к секонд-хендам есть не только у отечественных производителей («Беллегпром» предложил убрать их из областных и крупных городов), но и у некоторых предпринимателей. Спросили у бизнеса, считают ли они секонд-хенды своими конкурентами и какие меры, по их мнению, можно предпринять, чтобы всем было комфортно работать.