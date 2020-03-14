В Минспорта и туризма рассказали, кто будет отвечать за доставку домой белорусских туристов с Украины

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились несколько белорусов, которые находятся на отдыхе за границей. Их волнует, как они будут возвращаться на родину через Украину, и смогут ли вернуться. О том, кто должен отвечать за их доставку домой, TUT.BY рассказали в Министерстве спорта и туризма.



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— Обязанность турфирмы не только отправить людей на отдых, но и вернуть. Поэтому мы рекомендуем белорусам, которые сейчас на отдыхе за рубежом, обращаться в турфирму, у которой они приобретали путевку, — пояснил официальный представитель министерства Владимир Нестерович.

Несмотря на введение Украиной режима закрытых границ , пропуск белорусов на родину будет осуществляться беспрепятственно.

В случае, если путевка приобреталась в белорусской турфирме, она и будет отвечать за доставку белорусов домой.

В том случае, если путевка приобреталась в украинской компании, то решать вопрос с возвращением отдыхающий будет решать самостоятельно. Однако стоит учитывать, что Украина с 17 марта закрывает авиасообщение, а «Белавиа» отменяет полеты в Украину.

Об ограничении железнодорожного и автобусного сообщения пока сведений нет.