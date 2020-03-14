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До +6°С и сильный ветер ожидаются в Беларуси 15 марта

14.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

До +6°С и сильный ветер ожидаются в Беларуси 15 марта

Фото из архива

До 6 градусов тепла и сильный ветер ожидаются в Беларуси 15 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах ожидаются кратковременный снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывами до 14 м/с, по востоку в отдельных районах — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 8 градусов, днем будет от нуля до плюс 6 градусов.

БЕЛТА

 
 
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Фото из архива До 6 градусов тепла и сильный ветер ожидаются в Беларуси 15 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре
 
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