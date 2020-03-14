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«Мы фашистов победили, победим и эту тварь». Школьники из Гродно спели песню-ответ коронавирусу
14.03.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненские школьники из класса МЧС записали свой ответ коронавирусу. Ролик с их выступлением показали в
Дети спели песню, которую в эфире «Вечернего Урганта» 17 февраля
В Беларуси, по последний данным,
Из-за угрозы распространения коронавируса многие страны принимают серьезные меры: закрывают границы, ограничивают передвижение внутри страны, приостанавливают работу торговых центров и заведений общепита. Отметим, что в Беларуси не планируют закрывать границы и
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В мире коронавирусом заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч умерли.
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