«Мы фашистов победили, победим и эту тварь». Школьники из Гродно спели песню-ответ коронавирусу

Источник материала: Tut.by

Гродненские школьники из класса МЧС записали свой ответ коронавирусу. Ролик с их выступлением показали в новостях на СТВ .

Дети спели песню, которую в эфире «Вечернего Урганта» 17 февраля исполнили Елена Малышева и Иван Ургант.

В Беларуси, по последний данным, 27 заболевших коронавирусом .

Из-за угрозы распространения коронавируса многие страны принимают серьезные меры: закрывают границы, ограничивают передвижение внутри страны, приостанавливают работу торговых центров и заведений общепита. Отметим, что в Беларуси не планируют закрывать границы и вводить карантин в школах. Вот здесь можно узнать, какие страны уже ввели режим ЧС .

В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч умерли.