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«Мы фашистов победили, победим и эту тварь». Школьники из Гродно спели песню-ответ коронавирусу

14.03.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненские школьники из класса МЧС записали свой ответ коронавирусу. Ролик с их выступлением показали в новостях на СТВ.

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Дети спели песню, которую в эфире «Вечернего Урганта» 17 февраля исполнили Елена Малышева и Иван Ургант.

В Беларуси, по последний данным, 27 заболевших коронавирусом.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие страны принимают серьезные меры: закрывают границы, ограничивают передвижение внутри страны, приостанавливают работу торговых центров и заведений общепита. Отметим, что в Беларуси не планируют закрывать границы и вводить карантин в школах. Вот здесь можно узнать, какие страны уже ввели режим ЧС.

В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч умерли.

 
 
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В мире коронавирусом заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч умерли.
 
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