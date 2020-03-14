Лучшие по профессии — 2019: инспектор РОЧС Станислав Берёзкин

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В районном отделе по чрезвычайным ситуациям выпускник Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь Станислав Берёзкин работает с 2016 года. Круг обязанностей старшего лейтенанта внутренней службы — проведение акций, бесед, рейдов, выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, взаимодействие со СМИ. Одним словом — пропаганда. Главная задача инспектора — проинформировать, научить детей жить безопасно, напомнить взрослым о правилах, которые помогут избежать беды, сохранить жизнь и здоровье. Работая с людьми, обучая их безопасности, говорит Станислав, важно уметь убедить, заинтересовать, к каждому найти подход, быть понятным и ребенку, и взрослому. Для этого нужно постоянно работать над собой, раскрывать в себе многие способности, о которых порой даже и не подозреваешь, быть организатором, сценаристом, агитатором, ведущим. А еще для Станислава важно видеть результат своей работы, и он несомненно есть, ведь благодаря проводимой совместно с другими заинтересованными службами профилактической работе в нашем районе снижается количество чрезвычайных ситуаций, многие жители прислушиваются к замечаниям и начинают заботиться о своей безопасности.

За профессиональные успехи Станислав Берёзкин поощрялся руководством отдела, областным управлением МЧС, а по итогам минувшего года инспектор признан лучшим работником районного отдела по чрезвычайным ситуациям.